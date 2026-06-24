Οι 21 ακατάλληλες παραλίες στην Αττική για αυτό το καλοκαίρι – Η μαύρη λίστα

Ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα των τελευταίων δειγματοληπτικών ελέγχων του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), καθώς σημαντικός αριθμός παραλιών στην Αττική κρίθηκε ακατάλληλος για κολύμβηση ενόψει της θερινής περιόδου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες σημεία των ακτών της Αττικής και βασίστηκαν στα μικροβιολογικά κριτήρια που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Σε αρκετές περιοχές τα νερά κρίθηκαν απολύτως κατάλληλα για μπάνιο, ωστόσο σε άλλες καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις μικροβιολογικών φορτίων, όπως κολοβακτηρίδια, E. coli και εντερόκοκκοι, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ακατάλληλες για τους λουόμενους.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση σε τμήματα της Ανατολικής Αττικής. Σε επαναληπτικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Ιούνιο, το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε σημαντική επιδείνωση της ποιότητας των νερών σε ορισμένες ακτές, με ποσοστό που σε κάποιες περιοχές έφτασε να ξεπερνά το 50% των σημείων δειγματοληψίας που χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε κλειστούς κόλπους, περιοχές κοντά σε λιμάνια, εκβολές ρεμάτων και πυκνοκατοικημένες αστικές ζώνες, όπου η ανανέωση των υδάτων είναι περιορισμένη. Αντίθετα, πολλές ανοιχτές παραλίες του Σαρωνικού και της νοτιοανατολικής Αττικής εξακολουθούν να παρουσιάζουν εξαιρετική ποιότητα νερών.

Πιο συγκεκριμένα στο Πόρτο Ράφτη καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων της περιοχής. Επίσης, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στα Λεγραινά, το Σούνιο και την Κερατέα.



Η Βραυρώνα, η Αρτέμιδα (Λούτσα) και η Ραφήνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα, με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία. Από τις μετρήσεις κατά μήκος της παραλιακής ζώνης από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο, παράλληλα, διαπιστώθηκε πως στην περιοχή του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου καταγράφηκαν οι σημαντικότερες μικροβιακές επιβαρύνσεις των μετρήσεων.

Αναλυτικά, οι παραλίες που κρίθηκαν ακατάλληλες για ασφαλή κολύμβηση:

Οικισμός Όρμος Καταφυγή, Παναγία – Καταφυγιώτισσα. Παραλία Παλιά Φώκαια: στη μέση της παραλίας Λεγραινά, παραλία Λεγραινών – οδός Αγ. Μαρίνας και Λ. Θησέως. Σούνιο, παραλία Σουνίου. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου. Λαύριο, παραλία Ασημάκη: κατασκηνώσεις αριστερά Δήμος Λαυρεωτικής, παραλία Πουνταζέζα. Λαύριο, παραλία Μαύρη Πέτρα (Νησάκι). Αρχή παραλίας, από δεξιά Κερατέα, 3ο Λιμανάκι Δασκαλειού, Βίντζι Δασκαλειού. Κερατέα, 1ο Λιμανάκι Δασκαλειού. Κερατέα, παραλία Δασκαλειό, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας. Πόρτο Ράφτη, παραλία Αυλάκι, Λεωφ. Αυλακίου Πόρτο Ράφτη, παραλία. Λεωφ. Αυλακίου: δεξιά γήπεδο ποδόσφαιρο/μπάσκετ Πόρτο Ράφτη, παραλία: Οδός Αγ.Μαρίνας. Πόρτο Ράφτη, παραλία: Οδός 25ης Μαρτίου 35 – 37. Πόρτο Ράφτη, παραλία Άγιος Σπυρίδωνας, Λεωφ. Γ. Γκρέκου. Βραυρώνα, κόλπος Πεταλιών, παραλία Κραβα. Λούτσα, παραλία Αρτέμιδος: Λεωφ. Αρτέμιδος. Ραφήνα, παραλία Ραφήνας Μαρίκες: Οδός Θάλειας. Νέα Μάκρη, παραλία. Πειραιάς, Πειραϊκή, Ακτή Θεμιστοκλέους: Οδός Θεμιστοκλέους και Αλ. Ζαΐμη. Πειραιάς, Πειραϊκή, Ακτή Θεμιστοκλέους – Αγωγός Πειραιάς, Ακτή Θεμιστοκλέους, Παραλία Φρεατίδα. Παλαιό Φάληρο, παραλία Φλοίσβου. Λεωφ. Ποσειδώνος: Κοντά στάση λεωφορείου Παλμύρα Δήμος Κωροπίου, παραλία Λουμβάρδας. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου. Στάση Λουμβάρδας. Δήμος Σαρωνικού, Ανάβυσσος, παραλία Αναβύσσου, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου: Αρχή Δήμος Σαρωνικού, Ανάβυσσος, παραλία Αναβύσσου, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου. Δήμος Σαρωνικού, Ανάβυσσος, παραλία Παλαιάς Φώκαιας, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου. Δήμος Σαρωνικού, Ανάβυσσος, παραλία Παλαιάς Φώκαιας, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου. Δήμος Σαρωνικού, Ανάβυσσος. Παραλία Παλαιάς Φώκαιας, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου.

Κατάλληλες κρίθηκαν μεταξύ άλλων:

Μπάτης

Έδεμ

Άλιμος

Γλυφάδα

Βούλα

Βουλιαγμένη

Βάρκιζα

Άγιος Νικόλαος Λαγονησίου

Δυτική Παραλία Λαγονησίου

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το ΠΑΚΟΕ ανακοίνωσε ότι ελέγχθηκαν συνολικά 584 σημεία κολύμβησης. Από αυτά, τα 390 κρίθηκαν κατάλληλα, ενώ τα 194 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των σημείων που εξετάστηκαν.

Όπως κάθε χρόνο, οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να ενημερώνονται από τις πιο πρόσφατες μετρήσεις και να αποφεύγουν το κολύμπι σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες, ιδιαίτερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή σε σημεία κοντά σε εκβολές ρεμάτων και λιμενικές εγκαταστάσεις.