Οι 7 απλοί τρόποι για να μεγαλώσετε ευγενικά παιδιά σύμφωνα με έναν ψυχολόγο του Χάρβαρντ

1. Αντί να λέτε στα παιδιά σας: «Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι είστε ευτυχισμένα», πείτε: «Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είστε ευγενικοί και να φροντίζετε τους άλλους»

2. Βοηθήστε τα παιδιά σας να μάθουν να εκτιμούν τους άλλους

Ανεξάρτητα από τάξη, χρώμα, φυλή ή οικονομική επιφάνεια. Για παράδειγμα: Μην τα αφήνετε να αντιμετωπίζουν έναν υπάλληλο σε μαγαζί ή έναν σερβιτόρο σα να είναι αόρατοι. Μάθετε τους να ζητούν ευγενικά αυτό που θέλουν

3. Μάθετε τα παιδιά σας, να σας εκτιμούν

Γιατί η εκτίμηση τους για εσάς θα αποτελέσει πρωταρχικό μοντέλο για τις υπόλοιπες σχέσεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνετε το επίκεντρο του κόσμου τους, αλλά ότι πρέπει να αποτελέσετε το πρώτο σκαλί, ώστε να αρχίζουν να εκτιμούν τα προτερήματα των άλλων.

4. Μην εστιάζετε μόνο στην αυτοεκτίμηση του παιδιού, εστιάστε στην ωρίμανσή του

Εννοείται πως και η αυτοεκτίμηση χρειάζεται, αλλά η ωριμότητα είναι αυτή που μπορεί να το βοηθήσει να διαχειριστεί καταστροφικά συναισθήματα, να ισορροπήσει και να συντονίσει τις ανάγκες του με τους άλλους, και να συμπεριφερθεί με καλοσύνη!

5. Δείξτε στο παιδί πώς να μην δραματοποιεί καταστάσεις

Εννοείται πώς είναι απαραίτητο να τα αφήνετε να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, αλλά η διαρκής ενασχόληση τους με αυτά μπορεί να τους γυρίσει μπούμερανγκ και να θεωρούν ότι το πως νιώθουν είναι το πιο σημαντικό πράγμα του κόσμου

6. Επαινέστε το τα για συγκεκριμένες επιτυχίες

Και αποφύγετε το διαρκή και δίχως λόγο έπαινο. Το να λέτε σε ένα παιδί συνεχώς ότι είναι καταπληκτικό μπορεί να του δώσει το λάθος μήνυμα ότι δεν κάνει ποτέ τίποτα λάθος. Πράγμα που εννοείται πως δε συμβαίνει

7. Μην κάνετε τις υψηλές επιδόσεις μοναδικό στόχο ζωής

Η εμμονή σας στην επιτυχία του, μπορεί να δημιουργήσουν έναν ανταγωνιστικό και επιθετικό χαρακτήρα. Εννοείται πώς οι στόχοι χρειάζονται αλλά σημασία έχει η προσπάθεια και ο δρόμος που θα διανύσει μέχρι να τους πετύχει και όχι απλώς να τους πετύχει με όλα τα μέσα

Από το βιβλίο του Richard Weissbourd, ψυχολόγο του Kennedy School of Government του Harvard , The parents We Mean to be