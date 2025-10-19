Ο Έλληνας «γιατρός των φτωχών» που έχει αναδείξει το Βοστάνειο Νοσοκομείο ως ένα από τα πιο αξιόπιστα στη χώρα

Με αφοσίωση, πίστη και ιατρική δεινότητα, ο γιατρός που αποκαλείται «ο γιατρός των φτωχών» έχει αναδείξει το Βοστάνειο Νοσοκομείο σε πρότυπο κέντρο νευροχειρουργικής για όλη την Ελλάδα.

Η φήμη του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης στον τομέα της νευροχειρουργικής δεν είναι τυχαία. Πίσω από αυτήν βρίσκεται η ακούραστη παρουσία του νευροχειρουργού Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη, ο οποίος, από τα πρώτα του βήματα στο νοσοκομείο ως συμβασιούχος, έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά του με σπουδαίες ιατρικές επιτυχίες και ανθρώπινες ιστορίες ελπίδας.

Ακόμη και στις δύσκολες περιόδους, όταν βρέθηκε σε αργία λόγω της άρνησής του να εμβολιαστεί την εποχή της πανδημίας, ασθενείς από όλη τη χώρα συνέχιζαν να τον αναζητούν. Ένας εξ αυτών μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, περίμενε να τον χειρουργήσει μόλις επέστρεφε στην ενεργό δράση.

Η συζήτηση γύρω από το έργο του αναζωπυρώθηκε έπειτα από ευχαριστήρια επιστολή οικογένειας προς το νοσοκομείο Μυτιλήνης για μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση αφαίρεσης όγκου από τον εγκέφαλο, που πραγματοποιήθηκε πριν από οκτώ μήνες. Η επιτυχία της επανέφερε στο προσκήνιο όχι μόνο το έργο του Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη, αλλά και τη συνολική πρόοδο της Χειρουργικής Κλινικής του Βοστάνειου.

Ο ίδιος έχει καταφέρει να κάνει γνωστό το νοσοκομείο ακόμη και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Ασθενής από τη Νότια Αφρική, με την οικονομική δυνατότητα να χειρουργηθεί σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα της Αγγλίας ή της Γερμανίας, επέλεξε τελικά τη Μυτιλήνη, έχοντας ακούσει για τον Μπαϊραμίδη και την προσέγγισή του. Παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της, ήρθε στη Λέσβο και χειρουργήθηκε με επιτυχία. Σήμερα, ζει υγιής και ευγνωμονεί τον άνθρωπο που της χάρισε πίσω τη ζωή της.

Αυτό που ξεχωρίζει τον Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη δεν είναι μόνο η επιστημονική του επάρκεια, αλλά και η πίστη του στη δύναμη του ανθρώπου και της προσευχής. Δεν διστάζει να αναλαμβάνει περιστατικά που άλλοι αποφεύγουν, είτε λόγω της δυσκολίας τους είτε γιατί τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα απαιτούν υπέρογκα ποσά που οι ασθενείς αδυνατούν να καταβάλουν. Εκείνος τους δέχεται, με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, όπως ο ίδιος λέει, και κάνει ό,τι μπορεί για να τους σώσει.

Παρά τις προτάσεις που έχει δεχτεί για εργασία στο εξωτερικό – ακόμη και από την Ιαπωνία – ο ίδιος επιλέγει να μείνει στη Μυτιλήνη. Με τη σύζυγό του, τη Μυτιληνιά Έρη Μουτζούρη, έχει δημιουργήσει οικογένεια και επιθυμεί τα παιδιά τους να μεγαλώσουν στο νησί. Αντί για μια καριέρα με υψηλές αποδοχές και διεθνή προβολή, προτιμά να παραμείνει εδώ, με ένα όραμα: να ενισχυθεί η νευροχειρουργική μονάδα του Βοστάνειου και να εξελιχθεί σε πρότυπο περιφερειακό κέντρο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, αυτό το όραμα δύσκολα φαίνεται να αγγίζει τα κέντρα αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας, για ένα νοσοκομείο «στην άκρη της Ελλάδας». Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και το νευροχειρουργικό μικροσκόπιο που χρησιμοποιεί, αποκτήθηκε χάρη στη στήριξη του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη και όχι μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Ο Ευρυβιάδης Μπαϊραμίδης συνεχίζει αθόρυβα να προσφέρει, χωρίς να αναζητά τη δημοσιότητα. Με γνώμονα την πίστη, την επιστήμη και τον άνθρωπο, κρατά ζωντανό το όραμα μιας ιατρικής που δεν μετριέται σε χρήμα ή προβολή, αλλά σε ζωές που συνεχίζονται χάρη στην ανθρώπινη επιμονή και το ιατρικό λειτούργημα στην πιο αγνή του μορφή.

Πηγή: politikalesvos.gr