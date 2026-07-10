Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας χαρίζει από έναν απινιδωτή σε κάθε μια από τις 44 πόλεις που θα εμφανιστεί αυτό το καλοκαίρι

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος αποφάσισε να συνδυάσει τη φετινή καλοκαιρινή του περιοδεία με μια δράση που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές. Μαζί με τη Moonwalk Events, ο δημοφιλής κωμικός θα δωρίζει έναν απινιδωτή σε κάθε πόλη που θα επισκέπτεται η παράσταση «Εξωγήινος: Η Επιστροφή», αφήνοντας πίσω του ένα πολύτιμο «δώρο» σε κάθε σταθμό της περιοδείας.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε με το σύνθημα «Εκτός από γέλιο… φέτος χαρίζουμε και κάτι ακόμα», υπογραμμίζοντας ότι στόχος δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία του κοινού, αλλά και η ουσιαστική προσφορά στις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τις παραστάσεις.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, η ιδέα γεννήθηκε ως ένα ελάχιστο «ευχαριστώ» προς τον κόσμο που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

«Ως ελάχιστο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη που λαμβάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε ένα κομμάτι αυτής της αγάπης στους συμπολίτες μας. Έτσι, σε κάθε σταθμό της καλοκαιρινής μας περιοδείας θα δωρίζουμε έναν απινιδωτή στην πόλη που μας υποδέχεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή του αποκάλυψε πως έχει ήδη εξασφαλίσει τους πρώτους απινιδωτές, ενώ εξήγησε ότι, λόγω της μεγάλης ποσότητας που απαιτείται, οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις δημοτικές αρχές κάθε περιοχής, ώστε οι απινιδωτές να τοποθετούνται σε σημεία όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, όπως δημοτικοί χώροι, θέατρα ή άλλες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό πολιτών.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε ανάλογη δωρεά, καθώς είχε προσφέρει απινιδωτές και στο παρελθόν, πολύ πριν γίνει ευρέως γνωστός. Όπως είπε, η προσφορά αυτή αποτελεί μια προσωπική ανάγκη και όχι μια επικοινωνιακή κίνηση, παρότι –όπως παραδέχθηκε– υπήρξαν και επικριτικά σχόλια για την πρωτοβουλία του.

Η καλοκαιρινή περιοδεία «Εξωγήινος: Η Επιστροφή» θα πραγματοποιηθεί σε δεκάδες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, με στόχο να συνδυάσει τη διασκέδαση με την κοινωνική ευαισθησία. Ανάλογα με τον αριθμό των προγραμματισμένων παραστάσεων, αναμένεται να δωριστούν δεκάδες απινιδωτές, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές πρώτων βοηθειών σε δήμους και δημόσιους χώρους της χώρας.

Η σημασία μιας τέτοιας δράσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η άμεση χρήση ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περιστατικά αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Με μια πρωτοβουλία που ξεπερνά τα όρια της καλλιτεχνικής παρουσίας, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Moonwalk Events στέλνουν το μήνυμα ότι η ψυχαγωγία μπορεί να συνδυαστεί με την κοινωνική προσφορά, αφήνοντας σε κάθε πόλη όχι μόνο όμορφες στιγμές γέλιου, αλλά και ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί, κυριολεκτικά, να σώσει ζωές.