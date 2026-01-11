Ο Γιάννης Βογιατζής πλησιάζει τα 100 του χρόνια και αποκαλύπτει τα μυστικά της μακροζωίας του

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιάννης Βογιατζής στην εκπομπή «Happy Day» και στη δημοσιογράφο, Χριστιάνα Κοχλατζή.

Ο γνωστός ηθοποιός που πλησιάζει τα 100 του χρόνια ζωής, μεταξύ άλλων, μίλησε για την πορεία του στον χώρο, αλλά και για το πέρασμα του χρόνου.

«Τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά, αλλά σαν χαρά. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι, πρέπει να φεύγεις και να μην κοιτάς πίσω σου», είπε αρχικά ο Γιάννης Βογιατζής.

«Έχω ενέργεια για ζωή γιατί είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι ότι περνάει ο χρόνος, γιατί αν το σκέφτομαι, θα σμικρυνθεί. Δεν έχω πίεση, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω ένοχη συνείδηση. Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους καρφιά», πρόσθεσε ο Γιάννης Βογιατζής.

«Τα σήριαλ και όλα αυτά, δεν τα παρακολουθώ γιατί μου θυμίζουν τους πρώτους αγώνες που κάνει ένας υποψήφιος ηθοποιός. Αν κάποιον ηθοποιό τον αντιπαθούσα, δεν θα το έδειχνα πάνω στη δουλειά, αρκεί να γινόταν η δουλειά σωστά», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο ο Γιάννης Βογιατζής.

«Προσπαθώ να μην νιώθω την ηλικία μου γιατί στεναχωριέμαι για πράγματα που έκανα και δεν με τιμούσαν», κατέληξε ο Γιάννης Βογιατζής.

Ο Γιάννης Βογιατζής είναι Έλληνας ηθοποιός, ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό για τους κωμικούς αλλά και δραματικούς ρόλους του. Γεννήθηκε το 1926 στην Αθήνα και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο και στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές ελληνικές ταινίες, κυρίως κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960, συχνά σε ρόλους δευτερεύοντες αλλά χαρακτηριστικούς.