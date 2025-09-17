Ο Γκόγκα Λεβιάν που βούτηξε στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά που πνίγονταν πολιτογραφήθηκε Έλληνας

Ο Γκόγκα Λεντιάν είναι ο άνδρας που πριν λίγους μήνες βούτηξε στα παγωμένα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου προκειμένου να σώσει δύο ανήλικα αγόρια που παρασύρθηκαν από το ρεύμα. Η αγωνία και ο φόβος δεν τον κράτησαν πίσω· η μόνη του σκέψη ήταν πως έπρεπε να κάνει ό,τι μπορούσε για να σώσει αυτά τα παιδιά, κάτι που αποδείχθηκε πράξη υψηλής αυτοθυσίας και βαθιάς ανθρωπιάς.

Τον Ιούνιο του 2025 οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες: το νερό ήταν παγωμένο και το ρεύμα ισχυρό, καθώς τα παιδιά ήταν ηλικίας περίπου 12 και 14 ετών. Ο ίδιος, εργάτης γης και αλβανικής καταγωγής, ζει στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια και δεν σκέφτηκε δεύτερη φορά να ρισκάρει τη ζωή του στο χείλος της καταστροφής για τη σωτηρία των δύο νέων ανθρώπων. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές του, τα παιδιά δεν κατάφεραν να επιζήσουν, όμως η πράξη του Λεντιάν συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, απονεμήθηκε τιμητικά στον Γκόγκα Λεντιάν η ελληνική ιθαγένεια. Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου, έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη. Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως ο Λεντιάν αξίζει με το παραπάνω αυτή την αναγνώριση για ό,τι έκανε.

Λίγο αργότερα ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση του στο Facebook ανέφερε: «Ο Γκόκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου. Πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού. Σήμερα του απονεμήθηκε τιμητικά η ελληνική ιθαγένεια. Τον ευχαριστούμε!»

Η τιμητική πολιτογράφηση του Γκόγκα Λεντιάν δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία· αποτελεί ένδειξη πως η κοινωνία και το κράτος αναγνωρίζουν και τιμούν την πράξη του ως υπόδειγμα ανθρωπιάς. Όχι μόνο επειδή επιχείρησε να σώσει ανθρώπινες ζωές σε συνθήκες κινδύνου, αλλά και επειδή απέδειξε πως ανεξάρτητα από καταγωγή ή υπηκοότητα, υπάρχουν πράξεις που υπερβαίνουν κάθε διαχωριστική γραμμή. Η ελληνική πολιτεία με αυτήν την κίνηση στέλνει μήνυμα πως η γενναιότητα και η προσφορά προς το συνάνθρωπο είναι αξίες που εκτιμώνται και αναγνωρίζονται.

Αυτό το γεγονός θα μείνει στη μνήμη πολλών ως ένα φωτεινό παράδειγμα, τόσο για τη συμβολική αξία του όσο και για τον τρόπο με τον οποίο επιβεβαιώνει πως ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η αλληλεγγύη δεν έχουν σύνορα.