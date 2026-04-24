Ο δρόμος του μέλλοντος έρχεται στην Ελλάδα – Σε ποια πόλη ο 1ος δρόμος που θα φορτίζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα εν κινήσει

Ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον των μεταφορών ετοιμάζεται να κάνει η Ελλάδα, καθώς στη Βόρεια χώρα δρομολογείται η δημιουργία του πρώτου δρόμου όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούν να φορτίζονται εν κινήσει.

Το φιλόδοξο αυτό έργο θα υλοποιηθεί στην Πτολεμαΐδα, κοντά στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), και αποτελεί μια καινοτόμο πιλοτική υποδομή που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Η χρηματοδότηση της μελέτης προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «Πράσινες πόλεις» έγινε με απόφαση του Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σηματοδοτώντας την πρόθεση της πολιτείας να επενδύσει σε σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές.

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η τεχνολογία της επαγωγικής φόρτισης. Πρόκειται για ένα σύστημα που επιτρέπει στα ηλεκτρικά οχήματα να φορτίζουν τις μπαταρίες τους όσο κινούνται, χωρίς την ανάγκη στάσης σε σταθμούς φόρτισης. Η ενέργεια μεταφέρεται ασύρματα από το οδόστρωμα στο όχημα, μέσω ειδικών υποδομών που ενσωματώνονται στον δρόμο.

Η πιλοτική αυτή εγκατάσταση θα συνδυαστεί και με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές επιφάνειες, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια για την υποστήριξη του συστήματος. Με προϋπολογισμό 186.000 ευρώ για τη φάση της μελέτης, το έργο στοχεύει στην ωρίμανση της τεχνολογίας και στη δημιουργία των βάσεων για ευρύτερη εφαρμογή της.

Αν το εγχείρημα αποδειχθεί επιτυχημένο, υπάρχει πρόβλεψη να επεκταθεί σε μεγαλύτερους και στρατηγικούς οδικούς άξονες της χώρας, αλλάζοντας ριζικά την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι το λεγόμενο «άγχος αυτονομίας» – η ανησυχία των οδηγών ότι η μπαταρία του οχήματος δεν θα επαρκέσει για μεγάλες αποστάσεις. Με τη δυνατότητα φόρτισης εν κινήσει, το πρόβλημα αυτό περιορίζεται σημαντικά, καθιστώντας τα ηλεκτρικά οχήματα πιο πρακτικά και ελκυστικά.

Το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη μετάβαση σε βιώσιμες μορφές μετακίνησης και την ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών, που θα μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών.

Η Ελλάδα, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, επιχειρεί να τοποθετηθεί στον χάρτη των τεχνολογικών εξελίξεων της ηλεκτροκίνησης, ανοίγοντας τον δρόμο – κυριολεκτικά και μεταφορικά – για ένα πιο πράσινο και καινοτόμο μέλλον.