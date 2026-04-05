Ο Ιωσήφ ήταν «Έλληνας» – Πώς πήρε τον ρόλο ο Γιώργος Βογιατζής για την υπερπαραγωγή «Ιησούς από τη Ναζαρέτ»

Ο Γιώργος Βογιατζής αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου και της διεθνούς τηλεόρασης, ένας ηθοποιός που κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα μέσα από ρόλους με ιδιαίτερο βάθος και ένταση. Το όνομά του συνδέθηκε για πάντα με έναν από τους πιο εμβληματικούς θρησκευτικούς ρόλους της μικρής οθόνης, εκείνον του Ιωσήφ στη θρυλική σειρά Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ.

Γεννημένος στις 6 Δεκεμβρίου 1945 στην Αθήνα, ο Γιώργος Βογιατζής ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία σε μια εποχή που ο ελληνικός κινηματογράφος γνώριζε μεγάλη άνθηση. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ήρθε το 1964 με την ταινία Ζορμπάς, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη, μια παραγωγή που έμελλε να αποτελέσει σταθμό για το ελληνικό σινεμά και να ανοίξει δρόμους και για τον ίδιο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, συμμετείχε σε αρκετές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας την ευελιξία και το εύρος του ως ηθοποιός. Ωστόσο, ο ρόλος που τον καθιέρωσε διεθνώς ήρθε το 1977, όταν επιλέχθηκε από τον διάσημο Ιταλό σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι για να ενσαρκώσει τον Ιωσήφ στη μίνι σειρά Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ.

Η συγκεκριμένη παραγωγή θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες και πιο φιλόδοξες θρησκευτικές σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης. Με ένα διεθνές καστ και υψηλό επίπεδο σκηνοθεσίας, η σειρά αναπαριστά με εντυπωσιακή λεπτομέρεια τη Γέννηση, τη Ζωή, τα Πάθη και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, κατακτώντας κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, η σειρά έχει αποκτήσει σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα, καθώς προβάλλεται κάθε χρόνο την περίοδο του Πάσχα, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της τηλεοπτικής παράδοσης. Ο Γιώργος Βογιατζής, μέσα από τον ρόλο του Ιωσήφ, απέδωσε με σεμνότητα και εσωτερικότητα μία από τις πιο ανθρώπινες και ταυτόχρονα ιερές μορφές της χριστιανικής παράδοσης.

Τα γυρίσματα της σειράς διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο και πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε φυσικούς χώρους, κάτι που ενίσχυσε τον ρεαλισμό και την αυθεντικότητα της αφήγησης. Αυτή η επιλογή του Φράνκο Τζεφιρέλι συνέβαλε καθοριστικά στο να αποκτήσει η σειρά τη διαχρονική της αξία.

Ο Έλληνας ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στη σειρά σε παλαιότερες συνεντεύξεις του προέβη σε μερικές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Για τα όσα συνέβαιναν στην διάρκεια των γυρισμάτων αλλά και για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.

Για το πως πήρε τον ρόλο:

«Τον κυνήγησα τον ρόλο γιατί πρώτα ήμουν στο Λος Άντζελες και ο παραγωγός δεν με ήθελε γιατί ήθελε μόνο Αγγλοσάξονες. Μετά, όμως, πήγα στη Ρώμη και είδα τον Τζεφιρέλι και αμέσως είπε ότι θα κάνω αυτόν το ρόλο γιατί “βρίσκω μια ηρεμία στα μάτια του”».

Σε άλλη συνέντευξή του έχει περιγράψει: «Όταν γνωρίστηκα με τον Φράνκο Τζεφιρέλι μού πρότεινε να κάνω κάποια δοκιμαστικά επειδή ήμουν νέος. Εκείνη την εποχή, προσπαθούσα πάρα πολύ να κάνω πράγματα για την καριέρα μου και ήθελα να πάρω τη δουλειά. Έτσι, λόγω της ηλικίας μου, με έβαλαν να κάνω τρία δοκιμαστικά. Ήθελαν να βεβαιωθούν ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και το απέδειξα».

Όπως ανέφερε ο ίδιος «Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ είναι από τις καλύτερες δουλειές που έχω κάνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναγίνει τέτοιου είδους ταινία. Ήτανε όλα πραγματικά. Και τα χτισίματα και τα ρούχα και οι άνθρωποι. Και ήταν η πρώτη φορά που κάποιος μπόρεσε να βάλει 50 stars όλους μαζί.

Ο Τζεφιρέλι σχεδίαζε κάθε σκηνή το βράδυ και αν τις δεις μοιάζουν με κάδρα του Da Vinci. Ήταν πολύ λεπτομερής δουλειά. Ο Ρόμπερτ Πάουελ ήταν καταπληκτικός. Όταν τον είδα στην Cinecitta ήταν με κόκκινα σγουρά μαλλιά, με κάτι γυαλάκια… πού να φανταστώ… Και τον ρωτάω τον Τζεφιρέλι: «Αυτός παίζει τον Χριστό;» Λέει ναι. Και θα δεις. Μετά τον ντύσανε, του βάλανε τα μαλλιά, το μούσι και βγαίνει από το στούντιο και έμεινα. Νόμιζα ότι έβλεπα τον Χριστό.

Επειδή δεν βλέπει καλά χωρίς γυαλιά, έχει ένα βλέμμα που δεν ανοιγοκλείνει ποτέ τα μάτια του. Γι αυτό τον πήρε ο Τζεφιρέλι. Μου λέει: «Εγώ τον πήρα όταν είδα ότι δεν έβλεπε».

Μπήκα στο κλίμα της θρησκείας λόγω της κατάστασης σε σημείο που άρχισα να έχω παραισθήσεις. Από τότε άρχισε να μου κάνει πλάκα ο Τζεφιρέλι. Πριν κάνει γυρίσματα για την σταύρωση έλεγε: «Για ρωτήστε τον Γιώργο, τι καιρό θα κάνει αύριο».

Ο Γιώργος Βογιατζής, μέσα από τη συμμετοχή του σε αυτή τη σπουδαία παραγωγή, κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με ένα έργο που ξεπερνά τα όρια της ψυχαγωγίας και αγγίζει την πίστη, την παράδοση και την ανθρώπινη συγκίνηση. Μέχρι σήμερα, παραμένει για πολλούς ο «Έλληνας Ιωσήφ» που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή της τηλεόρασης.