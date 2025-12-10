Ο Κωνσταντίνος–Εφραίμ Τσαγκατάκης είναι ο πρώτος απόφοιτος του ΕΛΜΕΠΑ με ολική απώλεια όρασης

Μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου γράφτηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, όταν ο Κωνσταντίνος–Εφραίμ Τσαγκατάκης ορκίστηκε ως απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας. Η ορκωμοσία του δεν ήταν μια συνηθισμένη ακαδημαϊκή τελετή, αλλά ένα γεγονός που σηματοδότησε πρόοδο, συμπερίληψη και ουσιαστική ισότητα, καθώς ο Τσαγκατάκης είναι ο πρώτος εντυποανάπηρος φοιτητής με ολική απώλεια όρασης που ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Ίδρυμα.

Η πορεία του μέσα στο πανεπιστήμιο ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 και εξελίχθηκε σε μια ζωντανή απόδειξη του πώς η συστηματική, οργανωμένη και ευαίσθητη υποστήριξη μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική ισότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής του, ο Κωνσταντίνος εντάχθηκε στο υποστηρικτικό πλαίσιο του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΕΛΜΕΠΑ, το οποίο ανέλαβε να διευκολύνει την προσαρμογή του στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και να στηρίξει καθημερινά την προσπάθειά του.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης που επέτρεψε στον φοιτητή να αναπτύξει την πλήρη αυτονομία του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης είχαν καθοριστικό ρόλο, εξοπλίζοντας τον Τσαγκατάκη με ειδικό λογισμικό, μετατρέποντας σημειώσεις και βιβλία σε προσβάσιμες μορφές, εξασφαλίζοντας τη μεταγραφή εκπαιδευτικού υλικού σε braille και παρέχοντας πρόσβαση στην πλατφόρμα AMELib για εύκολη και ισότιμη μελέτη.

Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του, τα στελέχη του Πανεπιστημίου συνεργάστηκαν διαρκώς με τον ίδιο και την οικογένειά του, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου η ακαδημαϊκή πρόοδος γινόταν υπόθεση κοινής προσπάθειας. Η ενεργή παρουσία της εθελοντικής ομάδας «Παρόντες» και η υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στην καθημερινότητά του, δημιουργώντας ένα πραγματικά συμπεριληπτικό περιβάλλον που δεν περιοριζόταν σε τυπικές διευκολύνσεις, αλλά συνδεόταν με την ουσία της αλληλεγγύης.

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία εξασφάλισε δωρεάν μετακίνηση για φοιτητές με αναπηρία, προσφέροντας στον Κωνσταντίνο τη δυνατότητα να παρακολουθεί απρόσκοπτα τα μαθήματά του, χωρίς το άγχος του καθημερινού κόστους ή των δυσκολιών μετακίνησης.

Η ορκωμοσία του Κωνσταντίνου–Εφραίμ δεν ήταν μόνο η τυπική ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής πορείας. Ήταν ένα μήνυμα προς κάθε πανεπιστημιακό φορέα και προς την κοινωνία συνολικά ότι η συμπερίληψη δεν είναι θεωρητική έννοια, αλλά καθημερινή πράξη που απαιτεί δέσμευση, διεπιστημονική συνεργασία και ανθρώπινη ευαισθησία. Ο ίδιος εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου που στάθηκαν δίπλα του, υπογραμμίζοντας ότι η διαδρομή του επιβεβαιώνει στην πράξη πως «κανένας φοιτητής δεν μένει μόνος».

Το επίτευγμα του Κωνσταντίνου–Εφραίμ Τσαγκατάκη δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά έναν ισχυρό συμβολισμό για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Δείχνει πως όταν η πρόθεση συναντά την οργάνωση και όταν η γνώση γίνεται προσβάσιμη σε όλους, τότε η εκπαίδευση επιτελεί πραγματικά τον κοινωνικό της ρόλο.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Κωνσταντίνος–Εφραίμ Τσαγκατάκης, ο πρώτος εντυποανάπηρος απόφοιτος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο https://hmu.gr// πραγματοποίησε την ορκωμοσία του Κωνσταντίνου–Εφραίμ Τσαγκατάκη. Πρόκειται για τον πρώτο εντυποανάπηρο φοιτητή με ολική απώλεια όρασης που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςhttps://sw.hmu.gr/ της Σχολής Επιστημών Υγείας https://hmu.gr/scholi-epistimon-ygeias/.

Πορεία προς την Ισότιμη Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από την εισαγωγή του το 2021–2022 έως την ορκωμοσία του, η διαδρομή του δείχνει πώς η συστηματική υποστήριξη μπορεί να κάνει την ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πραγματικότητα.

Ο Κωνσταντίνος, εκ γενετής τυφλός, εντάχθηκε αμέσως στο υποστηρικτικό πλαίσιο του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του πανεπιστημίου https://merimna.hmu.gr/…/kentro-psychologikis…/ .

Το ΕΛΜΕΠΑ, σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης για την αυτονομία φοιτητών με προβλήματα όρασης. Υποστήριξη Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης https://lib.hmu.gr/ προχώρησε στην προμήθεια ειδικού λογισμικού, μετέτρεψε εκπαιδευτικό υλικό σε προσβάσιμες μορφές, παρείχε τεχνολογικό εξοπλισμό, υποστήριξε μεταγραφές θεμάτων σε braille και πρόσβαση στην πλατφόρμα AMELib.

Συμβουλευτική & Προσαρμογή

Τα στελέχη του Πανεπιστημίου συνεργάστηκαν σταθερά με τον φοιτητή και την οικογένειά του, διευκολύνοντας την ομαλή ακαδημαϊκή του πορεία.

Εθελοντική & Κοινοτική Δράση

Η άριστη συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών “Παρόντες” και την ακαδημαϊκή κοινότητα ενίσχυσε ένα περιβάλλον πραγματικής συμπερίληψης.

Μετακίνηση

Η Περιφέρεια Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν μετακίνηση φοιτητών με αναπηρία από και προς το Πανεπιστήμιο μέσω του Κοινωνικού της Προγράμματος.

Η ορκωμοσία του Κωνσταντίνου-Εφραίμ Τσαγκατάκη αποτελεί έναν σταθμό για το Ίδρυμα, επιβεβαιώνοντας ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι καθημερινή πράξη και όχι απλώς θεωρητική επιδίωξη. Απαιτεί δέσμευση, διεπιστημονική συνεργασία και ανθρώπινη ευαισθησία. Ο Κωνσταντίνος εξέφρασε θερμά ευχαριστήρια στο προσωπικό των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και σε όλους όσους συνέβαλαν στη διαδρομή του, επιβεβαιώνοντας το μήνυμα ότι «κανένας φοιτητής δεν μένει μόνος».