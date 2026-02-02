Ο Μάνος Γιαλιαδάκης δούλευε τα καλοκαίρια ταξί και αποφοίτησε από τη Νομική Αθηνών με τον υψηλότερο βαθμό που έχει απονεμηθεί

Φοιτητής από την Κρήτη έγραψε ιστορία στη Νομική Αθηνών, συγκεντρώνοντας τον υψηλότερο βαθμό των τελευταίων δεκαετιών και δείχνοντας πως η αριστεία μπορεί να συνυπάρχει με την εργατικότητα και την επαφή με την πραγματική ζωή.

Πρώτος με διαφορά σε μια απαιτητική σχολή

Ο Μάνος Γιαλιαδάκης, με καταγωγή από το Κεφαλοβρύσι του Δήμου Βιάννου, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό 9,8 – επίδοση που θεωρείται μοναδική τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τη γραμματεία της σχολής. Ο ίδιος πλέον είναι ασκούμενος δικηγόρος, όμως το όνομά του έχει ήδη καταγραφεί στη μνήμη της σχολής για την εξαιρετική του πορεία.

Σε μια σχολή γνωστή για τη χαμηλή βαθμολογία, όπου οι άριστες βαθμολογίες σπανίζουν, η επίδοσή του κρίνεται εξαιρετική. Όπως εξηγεί στο *patris.gr*, είχε από την αρχή θέσει ως στόχο την αριστεία:

«Γνώριζα ότι οι περισσότερες υποτροφίες δίνονται με βάση το βαθμό πτυχίου και ήθελα αυτό να με βοηθήσει στην περαιτέρω πορεία μου, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό».

Καθώς οι επιδόσεις του διατηρούνταν σταθερά υψηλές, ο στόχος του για έναν εξαιρετικό τελικό βαθμό έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένος.

Ενδιαφέρον για εμπορικό δίκαιο και έρευνα

Ο 23χρονος δηλώνει πως τον συναρπάζουν το εμπορικό και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και πως θα ήθελε ιδανικά να συνδυάσει τη δικηγορία με την πανεπιστημιακή έρευνα. Για αυτόν τον λόγο επέλεξε να κάνει την πρακτική του άσκηση σε ένα μικρό, αλλά εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο που εστιάζει στην παροχή γνωμοδοτήσεων και στην ποιοτική νομική εργασία.

Πειθαρχία και θυσίες, αλλά με ισορροπία

Η φοιτητική του πορεία δεν ήταν ανέφελη. Όπως ο ίδιος περιγράφει, στις περιόδους εξεταστικής αναγκαζόταν να περιορίσει την κοινωνική του ζωή και να αφοσιωθεί πλήρως στο διάβασμα. Ωστόσο, στη διάρκεια των εξαμήνων κατάφερε να κρατήσει μια ισορροπία: γυμναστήριο, προσωπικός χρόνος, κοινωνικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς, πρακτική άσκηση σε δημόσιους φορείς, ακόμα και νομική αρθρογραφία.

«Ήταν πολύ διαχειρίσιμο κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, μόνο στις εξεταστικές αναγκαζόμουν να αυξήσω ρυθμούς», τονίζει.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών του, αντί για τα απαραίτητα 41 μαθήματα, επέλεξε να εξεταστεί σε 42. Από αυτά, στα 35 πήρε άριστα (10) και στα υπόλοιπα 7 βαθμολογήθηκε με 9, χωρίς να απογοητευτεί:

«Στη Νομική υπάρχει πάντα και ο υποκειμενικός παράγοντας στη βαθμολόγηση. Ακόμα και ένα άρτιο γραπτό μπορεί να πάρει 9».

Καλοκαιρινός ταξιτζής με άδεια στο ταξί του πατέρα του

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο στοιχείο της πορείας του είναι ότι τα καλοκαίρια εργαζόταν ως ταξιτζής, χρησιμοποιώντας την άδεια του πατέρα του, που επίσης είναι επαγγελματίας οδηγός ταξί. Όπως εξηγεί,

«Ήθελα να δω και αυτή τη δουλειά».

Η εμπειρία αυτή του πρόσφερε μαθήματα ζωής, που όπως λέει δεν θα μπορούσε να του δώσει το πανεπιστήμιο.

«Συναναστράφηκα με ανθρώπους από τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα. Το ταξί με έφερε σε επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα, κάτι που στη Νομική –θέλοντας και μη– συχνά χάνεται, λόγω ενός μικρού ελιτισμού και απομόνωσης».

Η δύναμη της οικογενειακής στήριξης

Ο Μάνος Γιαλιαδάκης κλείνει τη συζήτηση αναγνωρίζοντας τη σημασία της στήριξης από την οικογένειά του:

«Τίποτα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τους γονείς μου. Μου έδωσαν τα εφόδια να κυνηγώ τα όνειρά μου και με στήριξαν υλικά και ηθικά σε όλη αυτή τη διαδρομή».

Πηγή: patris.gr