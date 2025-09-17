Ο Νικόλας Θεοδώρου από το Ρέθυμνο έγινε ο πρώτος Έλληνας που κερδίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι

Από το 1886, όταν καθιερώθηκε ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκάκι, είναι η πρώτη φορά που Έλληνας σκακιστής κερδίζει τον εν ενεργεία «Νο1».

Ο 25χρονος Νικόλας Θεοδώρου από το Ρέθυμνο, επικράτησε στο Ουζμπεκιστάν, του 19χρονου Gukesh Dommaraju από την Ινδία, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ).

Ο Θεοδώρου, που κατέκτησε τον τίτλο του Γκραν μετρ το 2021 και αποτελεί την πρώτη σκακιέρα της Εθνικής Ομάδας, έχει ήδη καταγράψει σπουδαίες νίκες απέναντι σε κορυφαίους διεθνείς παίκτες όπως οι Caruana, Aronian, Erigaisi και Radjabov.

Η επικράτησή του -σε ένα από τα κορυφαία τουρνουά της χρονιάς, το FIDE Grand Swiss- επί του παγκόσμιου πρωταθλητή επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη σταθερά ανοδική πορεία τόσο του ίδιου όσο και του ελληνικού σκακιού γενικότερα στην Ελλάδα, επισήμανε η ΕΣΟ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, καθηγητής, Στάθης Ευσταθόπουλος, δήλωσε σχετικά:

«Η νίκη του Νικόλα Θεοδώρου αποτελεί ορόσημο για το ελληνικό σκάκι και πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους που αγαπούν το κορυφαίο πνευματικό άθλημα. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Νικόλα, ο οποίος με το ταλέντο του, με τη σκληρή δουλειά του, τις επιτυχίες αλλά και το ήθος του, τιμά τη χώρα μας διεθνώς».

Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τον γκραν μετρ Νικόλα Θεοδώρου εξέφρασαν ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

«Είμαστε περήφανοι για τον Ρεθεμνιώτη πρωταθλητή. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους που αγαπούν το κορυφαίο πνευματικό άθλημα», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Προβιάς, επισήμανε, ότι «ο Νικόλας Θεοδώρου, με το ταλέντο του και προφανώς με την σκληρή δουλειά, την αφοσίωση, το ήθος και την μαχητικότητα του, τιμά το Ρέθυμνο και τη χώρα μας διεθνώς».

Ποιος είναι ο Νικόλας Θεοδώρου

Ο Νικόλας Θεοδώρου γεννήθηκε το 2000 και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου η οικογένειά του μετακόμισε όταν εκείνος ήταν πολύ μικρός. Από την ηλικία των επτά ετών άρχισε να παίζει σκάκι, σ’ αυτόν τον πρώτο σταθμό της πορείας του να του μάθει τους βασικούς κανόνες ο ίδιος του ο πατέρας· λίγο αργότερα γράφτηκε στον Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου (ΣΚΟΡ) και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται υπό την καθοδήγηση του προπονητή Κώστα Τσαρουχά.

Καθ’ όλη την εφηβική του ηλικία ξεχώρισε ως ένα από τα πιο ταλαντούχα «σκακιστικά παιδιά» της Κρήτης και της Ελλάδας· με τις νίκες του σε εθνικά και διεθνή τουρνουά και μέσω μιας σταθερής και επίμονης προσπάθειας έφτασε το 2016 να κερδίσει τον τίτλο του International Master. Το 2021 πραγματοποίησε το επόμενο μεγάλο βήμα κατακτώντας τον τιμημένο τίτλο του Grandmaster, κάτι που λίγοι Έλληνες έχουν κατορθώσει.

Θεωρείται πρώτη σκακιέρα της εθνικής ομάδας της Ελλάδας, με πλήθος διεθνών διακρίσεων στο ενεργητικό του. Μεταξύ των πιο σημαντικών στιγμών της καριέρας του είναι η νίκη του το 2025 στο FIDE Grand Swiss στο Ουζμπεκιστάν απέναντι στον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή Gukesh Dommaraju, μία νίκη που χαρακτηρίστηκε ορόσημο για το ελληνικό σκάκι.

Παράλληλα με την αθλητική του σταδιοδρομία, ο Νικόλας συνδυάζει σπουδές και σκάκι· έχει φοιτήσει στο Saint Louis University στις Ηνωμένες Πολιτείες με αντικείμενα όπως τα Μαθηματικά και η Φυσική, και έχει λάβει υποτροφία για να συμμετέχει ενεργά στην σκακιστική ζωή του πανεπιστημίου του, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα σκακιού παγκοσμίως.

Ο χαρακτήρας του διακρίνεται από επιμονή, πειθαρχία και αγάπη για τη μάθηση — ιδιότητες που δεν τον άφησαν να εφησυχάσει, ακόμα κι όταν έχει ήδη πετύχει πολλά. Τα σχέδιά του εστιάζουν στο να ανεβαίνει συνεχώς στην παγκόσμια κατάταξη, να αγωνίζεται σε κορυφαία τουρνουά και να φέρνει νέες διακρίσεις για την Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα ήθος και συνέπεια στη σκέψη του και στο παιχνίδι του.