Ο παίκτης που συγκίνησε με την εξομολόγησή του στο The Chase: «Μεγάλωσα σε ιδρύματα» – «Είσαι υπέροχος», απάντησε η Μπεκατώρου

Συγκίνηση και έντονα συναισθήματα προκάλεσε η εμφάνιση του Κυριάκου στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι The Chase, μέσα από τη συχνότητα του Mega Channel, όταν μοιράστηκε με το κοινό μια βαθιά προσωπική ιστορία ζωής.

Ο παίκτης, πριν ακόμη ξεκινήσει το διαγωνιστικό μέρος, μίλησε ανοιχτά για τα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας πως μεγάλωσε σε ιδρύματα, μια εμπειρία που, όπως φάνηκε, τον έχει σημαδέψει αλλά και διαμορφώσει ως άνθρωπο. Με λόγια απλά αλλά γεμάτα νόημα, ανέφερε πως, σε περίπτωση που κερδίσει, σκοπεύει να διαθέσει ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων σε έναν σκοπό που τον αφορά άμεσα.

«Θα έρθω σε συνεννόηση με την οικογένεια για τα χρήματα. Ένα τμήμα θα πάει στα παιδιά μου, αλλά το μεγαλύτερο και πιο τίμιο κομμάτι θα πάει σε ΜΚΟ εκεί που είχα τα παιδικά μου χρόνια, γιατί μεγάλωσα σε ιδρύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας τη βαθιά του ανάγκη να επιστρέψει κάτι πίσω σε εκείνον τον κόσμο που τον μεγάλωσε.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς την ελληνική κοινωνία. «Και παίρνω την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους φορολογούμενους Έλληνες. Ιδιαίτερα τους πατεράδες σας και τους παππούδες σας, που φορολογηθήκανε και επιβιώσαμε εμείς, τα… παρατημένα, τα ξεχασμένα παιδιά», είπε, με τα λόγια του να αγγίζουν τόσο το κοινό όσο και όσους βρίσκονταν στο στούντιο.

Η παρουσιάστρια του παιχνιδιού, Μαρία Μπεκατώρου, εμφανώς συγκινημένη από την εξομολόγηση του Κυριάκου, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της, απαντώντας του: «Είσαι υπέροχος».

Η στιγμή αυτή ξεχώρισε από το επεισόδιο, αποδεικνύοντας πως πίσω από τα τηλεπαιχνίδια και τον ανταγωνισμό, υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων που αξίζουν να ακουστούν. Ο Κυριάκος, με την ειλικρίνεια και τη γενναιοδωρία του, κατάφερε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και προσφοράς, υπενθυμίζοντας πως ακόμη και μέσα από μια τηλεοπτική σκηνή, μπορούν να γεννηθούν στιγμές βαθιάς συγκίνησης και ουσίας.