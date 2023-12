Advertisement

Ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης στην Ελλάδα, που για πολλά χρόνια παρέμεινε ανεκμετάλλευτος και αναμένεται να αποτελέσει ξανά το στολίδι του Πειραιά, βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του.

Ο Πύργος Πειραιά έχει συνολικό ύψος 88 μέτρα εμβαδόν 34.623 τ.μ., 22 ορόφους και 492 σκαλιά από το ισόγειο μέχρι την κορυφή. Είναι το δεύτερο πιο ψηλό κτίριο της Ελλάδας, μετά τον Πύργο των Αθηνών, και ανακατασκευάζεται με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Advertisement

Σημειώνεται πως θα είναι ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της χώρας που θα λάβει την ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), αλλά και WELL (WELL Building Standard) που επικεντρώνεται στην υγεία, ευεξία και παραγωγικότητα των χρηστών του κτιρίου.

Σε εξαιρετικά προνομιακή θέση, στο λιμάνι του Πειραιά, μόλις 12 χλμ. από την πόλη της Αθήνας, ο Piraeus Tower ορίζει την αφετηρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Σε ακτίνα μικρότερη των 500μ, ο εργαζόμενος ή επισκέπτης του μπορεί να βρει όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως πλοία, δύο γραμμές μετρό, τραμ, λεωφορεία, προαστιακό και τρένα.

Οι προδιαγραφές που τηρούνται θα δώσουν στον Πύργο την πιστοποίηση Platinum, θα είναι ένα «πράσινο» κτίριο, φιλικό προς το περιβάλλον. Στο υπόγειο, οι δεξαμενές θα μαζεύουν το νερό της βροχής και θα το επιστρέφουν στο κτίριο, ενώ το αντλητικό συγκρότημα θα δίνει σε όλους τους ορόφους τη σωστή πίεση στο πόσιμο νερό.

Το σύστημα κατάσβεσης, εκτός από την καταστολή της φωτιάς περιλαμβάνει και τη διαφυγή εμποδίζοντας τον καπνό να εισέλθει στα κλιμακοστάσια, ενώ σε περίπτωση σεισμού θα ισχύει ό,τι ισχύει και παντού, δηλαδή σταματάνε τα ασανσέρ και όλοι κατεβαίνουν με τις σκάλες.

Οι γεννήτριες θα λύνουν τυχόν προβλήματα ενέργειας, ενώ στην κορυφή θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά σε μια έκταση 500 τ.μ. Ο πολιτικός μηχανικός που έχει αναλάβει το έργο Νατάλης Πέτροβιτς εκτιμά ότι οι εργαζόμενοι στα γραφεία θα είναι από 1.600 έως 2.000 άτομα. Δηλαδή, μαζί με τους επισκέπτες των εμπορικών, ο «πληθυσμός» του Πύργου μπορεί να φτάνει και τα 4.000 άτομα.

Στο πρώτο υπόγειο θα φτιαχτεί πάρκινγκ χωρητικότητας 44 θέσεων, ενώ περίπου άλλες 300 θέσεις θα ενοικιαστούν από το παρακείμενο υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Καραϊσκάκη. Η είσοδος του Πύργου θα είναι από την πλευρά του Λιμανιού, από την Ποσειδώνος, με ξεχωριστές εισόδους για τα καταστήματα και τα γραφεία. Για τους εργαζόμενους, στο ισόγειο των γραφείων θα υπάρχει ένας χώρος wellness, που θα εξυπηρετεί και ως χώρος θηλασμού.

Επίσης, παντού θα υπάρχει το σύστημα no touch. Για παράδειγμα, εισερχόμενος κανείς στην είσοδο για τα γραφεία, το σύστημα θα «διαβάζει» την προσωπική του κάρτα, θα καλεί τον ανελκυστήρα και θα τον μεταφέρει αυτόματα στον όροφο που πρέπει. Για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες των γραφείων, θα υπάρχει ρεσεψιόν στο ισόγειο και θα έχουν πρόσβαση στον όροφο που θέλουν μέσω κάρτας access control, καθώς τα ασανσέρ θα είναι με ανέπαφη λειτουργία. Οι ανελκυστήρες θα είναι οι πιο γρήγοροι στην Ελλάδα, με ταχύτητα 4 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι όταν μπει κάποιος από το ισόγειο για να μεταφερθεί στον 22ο όροφο θα χρειαστεί περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Το κατάστημα ΖΑRA θα μεταφέρει εδώ το flagship του, στο ισόγειο, στον πρώτο και στον δεύτερο, σε μια συνολική έκταση 5.700 τ.μ. Στο ισόγειο θα στεγαστεί και η DJ Sports σε 1.200 τ.μ. Στον τρίτο και τον τέταρτο όροφο θα στεγαστεί γυμναστήριο και στον τρίτο, σε ένα ύψος αντίστοιχο με την ταράτσα μιας πενταώροφης πολυκατοικίας, bar-restaurant, το οποίο θα είναι 24ωρης λειτουργίας, σε μια έκταση 600 τ.μ. στο εσωτερικό και άλλων 700 τ.μ. αίθριο. Κάθε όροφος που θα διατίθεται για γραφεία θα μισθώνεται ενιαίος. Οι μισθώσεις έχουν 12ετή διάρκεια, με τα πρώτα 6 χρόνια να είναι «κλειστά».

Η Dialectica, ελληνική start up που ασχολείται στον τομέα της τεχνολογίας, έχει ήδη μισθώσει έξι ορόφους, από τον 9ο μέχρι και τον 14ο, ενώ έχει οψιόν μίσθωσης για δύο ακόμη. Σε μέρος του τρίτου και του τετάρτου ορόφου θα φιλοξενείται το γυμναστήριο του Πύργου και στον τρίτο, όπου το ύψος αντιστοιχεί σε αυτό της ταράτσας μιας πενταώροφης πολυκατοικίας, θα λειτουργήσει ένα νέο project της Nice n Easy, το οποίο θα είναι bar-restaurant 24ωρης λειτουργίας, σε επιφάνεια 600 τ.μ. στο εσωτερικό και άλλων 700 τ.μ. στην “βεράντα” του Πύργου.

Από τον 9ο μέχρι το 14ο όροφο, θα καταλαμβάνει χώρους 6.210 τ.μ., η Dialectica, η ελληνική start up στον τομέα της τεχνολογίας προκειμένου να έχουν τα γραφεία τους οι περισσότεροι από 550 εργαζόμενοί της στην Ελλάδα.

Παρακολουθήστε το βίντεο του συνεργάτη μας Michael Miller