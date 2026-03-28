Ο Σκλαβενίτης ανοίγει καταστήματα με έτοιμα γεύματα, το πρώτο στην Αθήνα – Το ωράριο λειτουργίας – Η πιλοτική εκκίνηση

Μια νέα σελίδα στο λιανεμπόριο τροφίμων ανοίγει η Σκλαβενίτης, η οποία προχωρά σε ένα διαφορετικό επιχειρηματικό βήμα, εισάγοντας την έννοια των καταστημάτων έτοιμου φαγητού με την ονομασία “Food to Go”. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια στρατηγική στροφή προς τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, που αναζητούν γρήγορες, ποιοτικές και προσιτές λύσεις για το καθημερινό τους γεύμα.

Πρόκειται για ένα νέο format καταστημάτων που εστιάζει στην καθημερινή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, με προϊόντα έτοιμα προς κατανάλωση και γρήγορη αγοραστική εμπειρία, αξιοποιώντας και το αποτύπωμα που έχει αποκτήσει ο όμιλος στον τομέα μέσω της εξαγοράς της «Σπιτικής Κουζίνας».

Το πρώτο κατάστημα του νέου αυτού concept κάνει την εμφάνισή του στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, σε ένα σημείο με υψηλή επισκεψιμότητα, όπου εργαζόμενοι, τουρίστες και περαστικοί αναζητούν εύκολες επιλογές φαγητού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς λειτουργεί ως «δοκιμαστικό πεδίο» για την αποδοχή του νέου μοντέλου.

Το “Food to Go” αποτελεί μια πιλοτική κίνηση της Σκλαβενίτης, μέσα από την οποία η εταιρεία επιχειρεί να διερευνήσει τις δυνατότητες επέκτασης σε μια αγορά που αναπτύσσεται δυναμικά. Το κατάστημα θα προσφέρει έτοιμα γεύματα, σνακ, σαλάτες και επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις, με έμφαση στην ποιότητα και τη φρεσκάδα, στοιχεία που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας της αλυσίδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ωράριο λειτουργίας, το οποίο αναμένεται να είναι διευρυμένο, προσαρμοσμένο στους έντονους ρυθμούς της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, το κατάστημα φιλοδοξεί να εξυπηρετεί το κοινό από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, καλύπτοντας ανάγκες από τον καφέ και το πρωινό μέχρι το μεσημεριανό ή το βραδινό γεύμα.

Στα «Food to Go» οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε ποικιλία επιλογών, όπως έτοιμα γεύματα με έμφαση στη λογική της «Σπιτικής Κουζίνας» καθώς και σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια.



Όλα τα προϊόντα θα διατίθενται σε ατομικές συσκευασίες, με έμφαση στην ποιότητα και σε προσιτό επίπεδο τιμών.



Το ωράριο λειτουργίας θα είναι:

-Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 21:00

-Σάββατο: 08:00 – 20:00



Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, με τις μεγάλες αλυσίδες να επενδύουν σε έτοιμες λύσεις φαγητού, ανταποκρινόμενες στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών. Η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, και το κοινό στρέφεται σε επιλογές που συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία και ποιότητα.

Η είσοδος στο «Food to Go» έρχεται σε μια περίοδο όπου η Σκλαβενίτης υλοποιεί ένα ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο στον τομέα των έτοιμων γευμάτων, με επίκεντρο την καθετοποίηση της παραγωγής. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η νέα μονάδα παραγωγής στη Μαγούλα, επένδυση που προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη, με δυναμικότητα έως 250.000 μερίδες ημερησίως.

Παράλληλα, ο όμιλος προχωρά στη μετατροπή του πρώην εργοστασίου της Πίτσος στον Ρέντη σε ένα μεγάλο Food Hall, επένδυση που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην κατηγορία.

Για τη Σκλαβενίτης, το “Food to Go” δεν είναι απλώς ένα νέο κατάστημα, αλλά ένα βήμα προς την εξέλιξη του ίδιου του μοντέλου λειτουργίας της. Αν το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία, δεν αποκλείεται να δούμε αντίστοιχα σημεία και σε άλλες περιοχές, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας σε μια νέα, δυναμική κατηγορία.

Σε κάθε περίπτωση, η πιλοτική αυτή εκκίνηση στο Σύνταγμα αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το πώς οι παραδοσιακές αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορούν να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση τους με τον καταναλωτή και την καθημερινότητά του.