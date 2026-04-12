Ο στρατιωτικός ιερέας στην Καλαμάτα που τραγούδησε Χριστοδουλόπουλο και έγινε viral ξανά

Τα βλέμματα –και όχι άδικα– «μαγνήτισε» για ακόμη μία φορά ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Βόγκας, ο οποίος υπηρετεί ως στρατιωτικός ιερέας στη Φρουρά Καλαμάτας, αυτή τη φορά όμως για έναν λόγο που ξεπερνά την εικόνα και αγγίζει την τέχνη.

Ο νεαρός κληρικός, που στο παρελθόν είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη κυρίως για την προσεγμένη του εμφάνιση, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Η διαφορά είναι πως αυτή τη φορά δεν πρόκειται για στιγμιότυπα της καθημερινότητάς του, αλλά για μια απρόσμενη μουσική εμφάνιση που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Συγκεκριμένα, ο αρχιμανδρίτης εμφανίζεται σε μουσική εκδήλωση, ανεβαίνει στη σκηνή και ερμηνεύει με ιδιαίτερο συναίσθημα το γνωστό λαϊκό τραγούδι «Απορώ με την καρδιά μου» του Γιάννη Πάριου. Η ερμηνεία του, γεμάτη εκφραστικότητα και αυθεντικότητα, καταφέρνει να συγκινήσει το κοινό που τον παρακολουθεί, αλλά και χιλιάδες χρήστες στα social media.

Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει πλήθος σχολίων, με τους περισσότερους να στέκονται όχι μόνο στη φωνή του, αλλά και στο ήθος και την απλότητα που εκπέμπει. Πολλοί κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που καταφέρνει να γεφυρώσει δύο διαφορετικούς κόσμους: αυτόν της πίστης και εκείνον της μουσικής έκφρασης.

Ωστόσο η, ιδιαίτερα προσεγμένη εμφάνισή του έκανε πολλούς χρήστες του διαδικτύου να τη σχολιάσουν με καυστικό τρόπο:

Τον νέο στρατιωτικό ιερέα της Φρουράς Καλαμάτας και μάλιστα Αρχιμανδρίτη καλοδέχτηκε ο Μεσσηνίας στην Μητρόπολή του… Ήθελα να ήξερα πόση ώρα του πήρε του αρχιμανδρίτη να φτιάξει μαλλί και μούσι! Ούτε ινφλουένσερ να ήταν…. Άραγε ο «Άγιος» Μεσσηνίας να του είπε ότι ανταύγειες και… pic.twitter.com/HipSl9Rd9Y — Stefanos Damianidis (@dstefanos) April 4, 2026

Ο νέος Στρατιωτικός Ιερέας (τέρμα δεξιά) ζήτησε επίσης να μη βλέπει ήλιο, σκόρδα και αγιασμό 🧛🏻 pic.twitter.com/yAWpAFrUm0 — Η Αβυσσαλέα 🎯🎲 (@avyssalea) April 3, 2026

Ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Βόγκας φαίνεται πως δεν σταματά να εκπλήσσει, επιβεβαιώνοντας ότι πίσω από τον ρόλο του ιερέα υπάρχει μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, που δεν διστάζει να εκφραστεί και μέσα από το τραγούδι, κερδίζοντας το χειροκρότημα και την αποδοχή του κόσμου.