Ο Τομ Χανκς σήκωσε τον επιτάφιο μαζί με την σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον, και την Μελίνα Κανακαρίδη – Το γλέντι με τους ομογενείς

Το ορθόδοξο Πάσχα γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη στην καρδιά του Χόλιγουντ, με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος να τηρούν πιστά τα ελληνικά έθιμα. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τομ Χανκς, μαζί με τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των εορτασμών.

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας ήταν η περιφορά του Επιταφίου, όπου ο Χανκς, μαζί με τη Μελίνα Κανακαρίδη, συμμετείχε ενεργά μεταφέροντας τον Επιτάφιο στους ώμους του, όπως μαρτυρούν τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η γνωστή ηθοποιός στα social media.

Δέιτε την ανάρτηση με όλες τις φωτογραφίες και το βίντεο:

«Χριστός Ανέστη! Ελπίζω όλοι όσοι γιόρτασαν το Ορθόδοξο Πάσχα χθες να είχαν μια υπέροχη και χαρούμενη μέρα! Ο φετινός εορτασμός ήταν εξαιρετικά ξεχωριστός – καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας – η απίστευτη τιμή να μεταφέρουμε τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, το υπέροχο πασχαλινό πάρτι της οικογένειας Gianopulos μας!! Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις πιο δύσκολες στιγμές! Τόσο πέρα ​​από κάθε ευγνωμοσύνη!!», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.

Οι πασχαλινές ευχές της Νίας Βαρντάλος

Στην παρέα των ομογενών σταρ έδωσαν το «παρών» η Νία Βαρντάλος και άλλοι επιφανείς εκπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας. Μετά την κατάνυξη της εκκλησίας, ακολούθησε ένα παραδοσιακό γλέντι γεμάτο «άρωμα» πατρίδας, με κόκκινα αυγά, μυρωδάτα τσουρέκια και ελληνικούς χορούς, αποδεικνύοντας πως οι παραδόσεις παραμένουν ζωντανές, ακόμα και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.

Δείτε την ανάρτηση:

Η Νία Βαρντάλος, όπως αποκάλυψε με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε τραπέζι με τους καλούς της φίλους την Κυριακή 12 Απριλίου και έστειλε ευχές στους followers της.

«Χαρούμενο ελληνικό Πάσχα», έγραψε η Νία Βαρντάλος στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ηθοποιός ανέβασε επίσης φωτογραφία με τον σύντροφό της στο αυτοκίνητο, λίγη ώρα αφότου παρέλαβαν το άγιο φως, σημειώνοντας: «Χριστός Ανέστη από Λος Άντζελες».