Όλοι εκθειάσαμε το Nemo, που πήρε το πρώτο βραβείο στην Eurovision απολύτως δίκαια, με ένα καλλιτεχνικά άρτιο από κάθε άποψη προϊόν ως παρουσίαση.

Πολλοί πάντως ήταν αυτοί που είχαν για προσωπικό τους αγαπημένο τον Σλιμάν. Τα «έσπασε», το δίχως άλλο, το παλικάρι. Πριν αρχίσει ο διαγωνισμός ακούσαμε μια καλεσμένη στο… pre game show της ΕΡΤ να λέει πως δεν ήταν δα και κάτι φοβερά δύσκολο αυτό που έκανε ο εκπρόσωπος της Γαλλίας, ήτοι να τραγουδάει έτσι «καμπάνα» σε απόσταση 2 μέτρων από το μικρόφωνο. Αλήθεια; Και τότε γιατί το κάνουν ελάχιστοι;

Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουμε σκοπό να διαφωνήσουμε με κανέναν, μόνο να πούμε πως ο πραγματικός νικητής της Eurovison είναι… άλλος. Και δεν είναι τραγουδιστής, αλλά έχει άμεση σχέση με την εμφάνιση του Σλιμάν!

Δες στο παρακάτω βίντεο, που έγινε viral στο TikTok, τι κάνει ο καμεραμάν που τραβούσε κοντινά την ώρα της live εκτέλεσης του (υπέροχου by the way) Mon Amour.

Υπόκλιση και χειροκρότημα. Γυρίζει σαν χορευτής, με χάρη, ρυθμό και ένταση, με απίστευτη ανθεκτικότητα και ζηλευτή δύναμη. Ο ορισμός του αφανούς ήρωα, ο ορισμός του κρίκου που δεν σκέφτεται κανείς, αλλά αν λείψει, καταρρέουν τα πάντα.

Και δεν το έκανε μόνο για τον Γάλλο τραγουδιστή, «χόρεψε» τηλεοπτικά και με άλλους performers της βραδιάς του τελικού. Φαίνεται τελικά πως είναι υπεραθλητης όχι απλώς ένας… απλός καμεραμάν!

«Ο άνθρωπος είναι απίστευτος». «Αξίζει να πάρει την Eurovision μόνος του». «Συγκέντρωση, ισορροπία, κίνηση, να θυμάται τι πρέπει να κάνει σε κάθε τραγούδι δεν είναι εύκολο», μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν στα social media. Και λίγα είπανε…

Δείτε το βίντεο με τον απίθανο καμεραμάν της Eurovision: