Ο 13χρονος Στέλιος Κερασίδης παραδίδει μια καταιγιστική ερμηνεία στο πιάνο στον Σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα – Βίντεο

Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρέθηκαν στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, όπου ο 13χρονος Στέλιος Κερασίδης παρέδωσε ένα μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου, μετατρέποντας έναν από τους πιο πολυσύχναστους χώρους της Αθήνας σε μια μεγάλη συναυλιακή σκηνή.

Οι περαστικοί σταματούσαν για να ακούσουν τον νεαρό βιρτουόζο, ενώ πολλοί έβγαλαν τα κινητά τους για να καταγράψουν τις συγκινητικές στιγμές που χάρισε με τις ερμηνείες του. Για ακόμη μία φορά, ο νεαρός μουσικός απέδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα παιδικά μουσικά ταλέντα της Ελλάδας και όχι μόνο.

Ο Στέλιος Κερασίδης έχει καταφέρει, παρά το νεαρό της ηλικίας του, να χτίσει μια πορεία που θα ζήλευαν πολλοί καταξιωμένοι μουσικοί. Γεννημένος το 2012 στην Αθήνα, άρχισε να παίζει πιάνο από πολύ μικρή ηλικία και να συνθέτει δικές του μελωδίες ήδη από τα τέσσερά του χρόνια.

Το ταλέντο του έγινε γρήγορα γνωστό διεθνώς. Σε ηλικία μόλις έξι ετών εμφανίστηκε στο θρυλικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, γράφοντας ιστορία ως ένας από τους νεότερους Έλληνες μουσικούς που έπαιξαν στη διάσημη αίθουσα συναυλιών, ενώ αργότερα πραγματοποίησε εμφανίσεις και στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα επιτεύγματά του συγκαταλέγεται και η εμφάνισή του στο Ηρώδειο, όπου έγινε ο νεότερος σολίστ που έχει ερμηνεύσει ποτέ στον εμβληματικό χώρο κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Το 2025 ήρθε μία ακόμη σπουδαία διεθνής αναγνώριση. Ο Στέλιος Κερασίδης συμπεριλήφθηκε στα 100 παιδιά-μεγαλύτερα ταλέντα του πλανήτη στα διεθνή βραβεία Global Child Prodigy Awards, έναν θεσμό που τιμά παιδιά κάτω των 15 ετών για τα εξαιρετικά επιτεύγματά τους στις τέχνες, τις επιστήμες, τον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά. Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι οι βραβευμένοι επιλέγονται ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφιότητες από περισσότερες από 130 χώρες.

Η μουσική του, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στις νότες. Ο νεαρός συνθέτης έχει συγκινήσει το διεθνές κοινό και με τις δημιουργίες του που μεταφέρουν κοινωνικά μηνύματα. Ιδιαίτερη απήχηση είχε η σύνθεσή του «Anti-War Etude», την οποία αφιέρωσε στα παιδιά που βιώνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέσα από αυτήν έστειλε ένα μήνυμα ειρήνης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς, τα παιδιά, έχουμε δικαίωμα στην ειρήνη. Σας παρακαλώ, σταματήστε αυτόν τον πόλεμο».

Τα τελευταία χρόνια ο Στέλιος ζει και σπουδάζει στη Βρετανία, έχοντας γίνει δεκτός στο περίφημο μουσικό σχολείο The Purcell School for Young Musicians, ένα από τα κορυφαία εξειδικευμένα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο. Εκεί συνεχίζει να εξελίσσει το ταλέντο του, έχοντας ήδη κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στις πιο ελπιδοφόρες προσωπικότητες της διεθνούς κλασικής μουσικής σκηνής.

Το πρόσφατο ρεσιτάλ του στο Μετρό Συντάγματος ήταν ακόμη μία υπενθύμιση ότι το ταλέντο δεν γνωρίζει ηλικία. Με τα δάχτυλά του να «χορεύουν» πάνω στα πλήκτρα και το κοινό να παρακολουθεί με θαυμασμό, ο 13χρονος Στέλιος Κερασίδης απέδειξε πως η μουσική μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και την πιο συνηθισμένη στιγμή της καθημερινότητας σε κάτι πραγματικά μαγικό.