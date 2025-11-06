Ο 14χρονος Νικόλαος Παππάς ψηφίστηκε κορυφαίος νέος αθλητής στον κόσμο το 2025 στην Ιστιοπλοΐα

Τη μεγαλύτερη διάκριση στα 14 χρόνια της ζωής του γνώρισε ο Νικόλαος Παππάς. Μετά από παγκόσμια ψηφοφορία της World Sailing ο ιστιοπλόος του Ν.Ο. Βόνιτσας είναι ο κορυφαίος νέος αθλητής του κόσμου για το 2025!

Ο Νικόλαος Παππάς τιμήθηκε με το βραβείο «Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year» για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Όπτιμιστ στη Σλοβενία με τη συμμετοχή 281 σκαφών από 66 χώρες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη του διεθνής συμμετοχή και κατάφερε να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Η ανακοίνωση για την τιμητική διάκριση στον Παππά έγινε στο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στο Dun Laoghaire της Ιρλανδίας και παρευρέθηκαν ο Αιμίλιος Παπαθανασίου ως μέλος του συμβουλίου της World Sailing και ο αντιπρόεδρος της ΕΙΟ και γενικός γραμματέας της ΕΙΟ Στέφανος Χανδακάς .

Ο Νικόλαος Παππάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βόνιτσα και από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη του για τη θάλασσα. Ανήκει στον Ναυταθλητικό Όμιλο Βόνιτσας, έναν από τους πιο δραστήριους περιφερειακούς συλλόγους της Ελλάδας, όπου ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την ιστιοπλοΐα στην κατηγορία Optimist. Η φυσική του κλίση προς το άθλημα και η προσήλωσή του στην προπόνηση τον οδήγησαν πολύ γρήγορα σε υψηλό επίπεδο, με τις πρώτες διακρίσεις του να έρχονται σε ηλικία μόλις δώδεκα ετών.

Στα δεκατρία του χρόνια, ο Παππάς συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία και κατάφερε να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής ανάμεσα σε 281 αθλητές από 66 χώρες. Η απόδοσή του χαρακτηρίστηκε εντυπωσιακά σταθερή, καθώς τερμάτιζε συνεχώς στις πρώτες θέσεις, δείχνοντας ωριμότητα και στρατηγική που ξεπερνούσε την ηλικία του. Η επιτυχία αυτή τον έφερε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής και αποτέλεσε ορόσημο για την ελληνική ιστιοπλοΐα, ειδικά για τα μικρότερα σωματεία της περιφέρειας που είδαν μέσα από τον Παππά πως το ταλέντο και η αφοσίωση μπορούν να υπερβούν κάθε εμπόδιο.

Ο προπονητής του Λεωνίδας Κλάρκ Λένς, με τον οποίο συνεργάζεται από τα πρώτα του βήματα, έχει αναφέρει πως ο Νικόλας είναι πειθαρχημένος, μεθοδικός και διαθέτει έμφυτο ένστικτο στη θάλασσα. Ο ίδιος ο αθλητής έχει παραδεχθεί σε συνεντεύξεις του πως στην αρχή των προπονήσεων βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις, αλλά με πείσμα, επιμονή και συνεχή προσπάθεια κατόρθωσε να εξελιχθεί και να φτάσει στην κορυφή του κόσμου.