Ο 14χρονος Νικόλας Παππάς από την Βόνιτσα είναι υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου νεαρού ιστιοπλόου στον κόσμο

Ο 14χρονος ιστιοπλόος Νικόλαος Παππάς, αθλητής του Ναυταθλητικού Ομίλου Βόνιτσας, παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει ήδη σημειώσει μια εξαιρετική πορεία που τον φέρνει ως έναν από τους υποψήφιους για τον τίτλο του καλύτερου νεαρού ιστιοπλόου στον κόσμο.

Η φετινή κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας Optimist (που έλαβε χώρα στη Σλοβενία) επί 281 συμμετοχών από 66 χώρες αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο Νικόλας κατακτώντας μια εκπληκτική ατομική νίκη οδήγησε την Εθνική Ομάδα στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά!

Η επιτυχία του δεν είναι μόνο προσωπικό επίτευγμα, εκπροσωπεί και μια ανάδειξη του περιφερειακού αθλητισμού στην ιστιοπλοΐα της χώρας. Προερχόμενος από σωματείο της Βόνιτσας, ο Παππάς αποδεικνύει πως οι μεγάλες διακρίσεις δεν ανήκουν αποκλειστικά σε αθλητές από τα μεγάλα κέντρα.

Ο Νικόλαος Παππάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βόνιτσα και από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη του για τη θάλασσα. Ανήκει στον Ναυταθλητικό Όμιλο Βόνιτσας, έναν από τους πιο δραστήριους περιφερειακούς συλλόγους της Ελλάδας, όπου ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την ιστιοπλοΐα στην κατηγορία Optimist. Η φυσική του κλίση προς το άθλημα και η προσήλωσή του στην προπόνηση τον οδήγησαν πολύ γρήγορα σε υψηλό επίπεδο, με τις πρώτες διακρίσεις του να έρχονται σε ηλικία μόλις δώδεκα ετών.

Στα δεκατρία του χρόνια, ο Παππάς συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία και κατάφερε να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής ανάμεσα σε 281 αθλητές από 66 χώρες. Η απόδοσή του χαρακτηρίστηκε εντυπωσιακά σταθερή, καθώς τερμάτιζε συνεχώς στις πρώτες θέσεις, δείχνοντας ωριμότητα και στρατηγική που ξεπερνούσε την ηλικία του. Η επιτυχία αυτή τον έφερε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής και αποτέλεσε ορόσημο για την ελληνική ιστιοπλοΐα, ειδικά για τα μικρότερα σωματεία της περιφέρειας που είδαν μέσα από τον Παππά πως το ταλέντο και η αφοσίωση μπορούν να υπερβούν κάθε εμπόδιο.

Ο προπονητής του Λεωνίδας Κλάρκ Λένς, με τον οποίο συνεργάζεται από τα πρώτα του βήματα, έχει αναφέρει πως ο Νικόλας είναι πειθαρχημένος, μεθοδικός και διαθέτει έμφυτο ένστικτο στη θάλασσα. Ο ίδιος ο αθλητής έχει παραδεχθεί σε συνεντεύξεις του πως στην αρχή των προπονήσεων βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις, αλλά με πείσμα, επιμονή και συνεχή προσπάθεια κατόρθωσε να εξελιχθεί και να φτάσει στην κορυφή του κόσμου.

Αν θέλετε μπορείτε να ψηφίσετε και εσείς τον Νικόλα στην σελίδα της world sailing εδώ!