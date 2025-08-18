Πάνω από 23.000€ η στήριξη στον καπετάν Σπύρο μετά τη διάσωση δεκάδων ανθρώπων στα Κύθηρα

Ένα πρωτοφανές κύμα συγκίνησης και αλληλεγγύης έχει ξεσηκώσει η υπόθεση του καπετάνιου των Κυθήρων, Σπύρου Κασιμάτη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μεγάλης πυρκαγιάς της 26ης Ιουλίου. Ο ίδιος, με το σκάφος του Glass Bottom, ανέλαβε με αυτοθυσία να απομακρύνει δεκάδες πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί στον Λιμνιώνα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και το πολύτιμο επαγγελματικό του εργαλείο.

Η διάσωση στον Λιμνιώνα

Όταν η φωτιά πλησίαζε απειλητικά, πολλοί πολίτες βρέθηκαν χωρίς διέξοδο. Ο καπετάν Σπύρος, χωρίς δεύτερη σκέψη, άνοιξε το σκάφος του και μετέφερε δεκάδες ανθρώπους σε ασφαλές σημείο. Η υπερφόρτωση ήταν αναπόφευκτη: το Glass Bottom υπέστη σοβαρές ζημιές, με το κόστος επισκευής να εκτιμάται σε περίπου 75.000 ευρώ. Έτσι, το σκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στις θαλάσσιες υπηρεσίες του νησιού.

Σε ανάρτησή του, στις 30 Ιουλίου, ο ίδιος ενημέρωσε το κοινό ότι τα δρομολόγια θα συνεχιστούν προσωρινά με το μικρότερο σκάφος της επιχείρησης, εκφράζοντας όμως τη θλίψη του για την αναγκαστική παύση του Glass Bottom.

Η καμπάνια στήριξης

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, φίλοι και κάτοικοι του νησιού ξεκίνησαν πριν λίγες ημέρες μια διαδικτυακή καμπάνια στήριξης μέσω της πλατφόρμας GoGetFunding. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία: μέχρι και σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, το ποσό έχει ήδη ξεπεράσει τις 23.000 ευρώ, με περισσότερους από 300 δωρητές να συμβάλλουν στον στόχο των 75.000 ευρώ.

Η ανταπόκριση αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κοινωνία αναγνωρίζει την πράξη γενναιότητας ενός ανθρώπου που δεν δίστασε να θέσει το «εμείς» πάνω από το «εγώ».

Η δημόσια αναγνώριση

Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από την κοινή γνώμη. Ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης, που βρέθηκε ανάμεσα στους διασωθέντες, μίλησε δημόσια για την εμπειρία του, τονίζοντας ότι ο ίδιος, η σύζυγός του Αθηνά Μαξίμου και άλλα 138 άτομα χρωστούν τη ζωή τους στην παρέμβαση ενός κατοίκου του νησιού που διέθετε σκάφος.

«Υπήρξε ένας άνθρωπος που ανέλαβε την υποχρέωση να μας σώσει. Σε αυτή την ισοδυναμία υπάρχει κάποιος που δεν βοηθάει και αυτό λέγεται το ελληνικό κράτος. Σε καμία περίπτωση δεν θα ακουστεί από εμένα μόνο ότι το κράτος είναι δυσλειτουργικό ή ότι έχει πρόβλημα. Το κράτος δεν έχει σχέδιο, αυτό είναι που μας λείπει. Η συντηρητική σκέψη της κοινωνίας είναι να θεραπεύσουμε, η προοδευτική είναι να προλάβουμε. Το ζήτημα είναι ότι πάντα υπάρχουν παντού πυρκαγιές στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να ζητήσουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση να φτιάξει σχέδια, να προλάβουμε όχι να θεραπεύσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το ευρύτερο μήνυμα

Η ιστορία του κάπτεν Σπύρου δεν είναι απλώς μια αφήγηση ηρωισμού· αποτελεί ταυτόχρονα ένα ηχηρό καμπανάκι για την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Στις κρίσιμες ώρες, δεν υπήρξε επίσημος φορέας για να ανταποκριθεί άμεσα, αλλά ένας ιδιώτης που αποφάσισε να μπει μπροστά.

Μέχρι να υπάρξει θεσμική πρόβλεψη, η κοινωνία δείχνει για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να στηρίζει όσους προσφέρουν με αυταπάρνηση. Και αυτή η στήριξη, που εκφράζεται μέσα από χιλιάδες μικρές αλλά ουσιαστικές δωρεές, είναι ίσως το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα σε μια εποχή που οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο συχνές.

Πηγή: kythera.news