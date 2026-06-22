«Πέρασα 8 μέρες με 150 εupω»: Το ελληνικό νησί που δεν ανακάλυψαν ακόμα οι τουρίστες αποθεώνεται για το φθηνό πακέτο διακοπών του

«Έμεινα 8 μέρες με μόλις 150 ευρώ». Μια Βρετανίδα δημοσιογράφος ταξίδεψε στην Αντίπαρο και γύρισε πίσω αποθεώνοντας το κυκλαδίτικο νησί για τις χαλαρές διακοπές, τις προσιτές τιμές και την αυθεντική ατμόσφαιρα που – όπως λέει – δεν έχει αλλοιωθεί ακόμα από τον μαζικό τουρισμό.

Μπορούμε άραγε, τη σήμερον ημέρα, να χαρακτηρίζουμε ακόμα «κρυφό» ένα ελληνικό νησί;

Μάλλον όχι. Στην εποχή του μαζικού τουρισμού δύσκολα υπάρχουν πραγματικά «μυστικά». Υπάρχουν όμως μέρη που συνεχίζουν να κρατούν την αυθεντικότητα και την απλότητά τους, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει κανείς μια περιουσία για να τα απολαύσει.

Νησιά που δεν έχουν τη φήμη ή την υπερβολική κοσμοσυρροή της Μυκόνου, της Σαντορίνης ή της Πάρου.

Η Αντίπαρος εντυπωσίασε τους Βρετανούς

Σε αυτό ακριβώς το συμπέρασμα κατέληξε και η βρετανική εφημερίδα Metro, η οποία ταξίδεψε τους αναγνώστες της στην Αντίπαρο.

Η δημοσιογράφος Λίλι Ρόουζ Λένγκα-Κρόμα περιέγραψε το νησί ως ένα «κρυφό διαμάντι» του Αιγαίου.

«Παραμένει καλά κρυμμένο μυστικό και σιγά σιγά γίνεται παράδεισος για όσους θέλουν να ξεφύγουν από το χάος. Βρίσκεται 51 χλμ. νοτιοδυτικά της Μυκόνου και το νησί της Αντιπάρου αναδεικνύεται σε κρυφό διαμάντι του Αιγαίου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Για τους Έλληνες φυσικά, η Αντίπαρος κάθε άλλο παρά άγνωστη είναι. Το δημοσίευμα όμως απευθύνεται κυρίως στο βρετανικό κοινό, που φαίνεται πως ανακαλύπτει τώρα πιο ήρεμες και εναλλακτικές γωνιές των Κυκλάδων.

«Έβγαλα 8 μέρες με 150 ευρώ»

Η travel editor της Metro αποκάλυψε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Με περιορισμένο budget, αποφάσισε να κάνει όσο πιο οικονομικές διακοπές μπορούσε και, όπως υποστήριξε, κατάφερε να περάσει οκτώ ημέρες στην Αντίπαρο ξοδεύοντας μόλις 150 ευρώ.

Το ποσό, σύμφωνα με όσα ανέφερε, κάλυψε:

φαγητό,

αγορές από σούπερ μάρκετ,

ταβέρνες,

και μικρά έξοδα για σουβενίρ.

Μάλιστα, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το γεγονός ότι βρήκε πιτόγυρο με μόλις 4 ευρώ.

Βέβαια, όπως σχολιάζεται και στο δημοσίευμα, πιθανότατα ακολούθησε αρκετά «σπαρτιατικό» πρόγραμμα διακοπών.

Οι παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά

Η Βρετανίδα δημοσιογράφος αφιέρωσε μεγάλο μέρος των διακοπών της σε βόλτες και μπάνια στις παραλίες του νησιού.

Όπως έγραψε, εντυπωσιάστηκε από τα τιρκουάζ νερά και τις χρυσαφένιες ακτές της Αντιπάρου.

«Στο πλοίο από την Αθήνα, το στομάχι μου είχε δεθεί κόμπος, καθώς φανταζόμουν τις ορδές των τουριστών που θα συναντούσα στον τελικό μου προορισμό. Όμως, στο τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού, μια σύντομη διαδρομή με καραβάκι από την Πούντα της Πάρου προς την Αντίπαρο και με κόστος μόλις 1,60 ευρώ το εισιτήριο, συνειδητοποίησα ότι είχα ανακαλύψει ένα μέρος που ελάχιστοι ξένοι επισκέπτονται», ανέφερε.

Πάντως, πολλοί σχολίασαν πως μάλλον δεν επισκέφθηκε το νησί μέσα στον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, όταν η Αντίπαρος γεμίζει από κόσμο.

Γιατί θεωρεί την Αντίπαρο ιδανική επιλογή

Η δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στις καλές τιμές αλλά και στη χαλαρή ατμόσφαιρα του νησιού.

Της άρεσε ότι υπάρχουν μικρά οικογενειακά καταλύματα και ξενοδοχεία, ενώ υποστήριξε πως η Αντίπαρος αποτελεί ιδανικό προορισμό για κάποιον που ταξιδεύει πρώτη φορά στο εξωτερικό.

Όπως εξηγεί, το νησί καταφέρνει να κρατά ισορροπίες:

Δεν είναι χαοτικό, δεν θυμίζει υπερτουριστικό προορισμό και ταυτόχρονα προσφέρει πολλές διαφορετικές επιλογές διακοπών.

Άλλωστε, όπως καταλήγει το δημοσίευμα, είτε κάποιος ψάχνει ήρεμες στιγμές είτε πιο κοσμοπολίτικη εμπειρία, η Αντίπαρος μπορεί να του προσφέρει αυτό που θέλει.

*Μπες ΕΔΩ αν θες να διαβάσεις ολόκληρο το δημοσίευμα της Metro που αξίζει να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκε το 2025

Πηγή: menshouse