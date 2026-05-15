Πέτρος Γαϊτάνος για Akyla και Eurovision: «Αφού υπάρχει το ωραίο, γιατί πρέπει να δούμε το γελοίο;»

Στο πλατό της εκπομπής The 2Night Show βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο οποίος μίλησε για τη μουσική, την πίστη, αλλά και για τον διαγωνισμό της Eurovision Song Contest, εκφράζοντας ανοιχτά τη διαφωνία του με την κατεύθυνση που – όπως είπε – έχει πάρει ο θεσμός τα τελευταία χρόνια.

Ο γνωστός ερμηνευτής, τοποθετούμενος σχετικά με τη σύγχρονη εικόνα της Eurovision αλλά και τη φετινή ελληνική συμμετοχή με τον Akyla, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι σε στοιχεία που θεωρεί ότι ξεπερνούν τα όρια της τέχνης και μετατρέπονται σε μια προσπάθεια πρόκλησης εντυπώσεων.

«Και ο Ιούδας ένας φτωχός άνθρωπος ήταν. Δεν προσπαθώ να συγκρίνω τίποτα. Οι λόγοι του να δικαιολογήσουμε κάποιες φορές την αμαρτία και να την κάνουμε ομορφιά και δικαίωμα και εξέλιξη είναι έκπτωση», ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Γαϊτάνος, σημειώνοντας ότι, παρότι αναγνωρίζει πως ο διαγωνισμός αποτελεί μια «ωραία γιορτή», υπάρχουν εικόνες και παρουσίες που ο ίδιος δεν μπορεί να αποδεχθεί.

«Δεν μπορώ να βλέπω έναν άντρα με μούσι, ντυμένο γυναίκα πόρνη, με μια ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαχλαμάρες. Αυτό είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη», είπε χαρακτηριστικά, γνωρίζοντας – όπως ο ίδιος παραδέχθηκε – ότι τα λεγόμενά του πιθανόν να προκαλέσουν αντιδράσεις.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν στοχοποιεί κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή καλλιτέχνη, αλλά μιλά γενικότερα για την εικόνα που προβάλλεται μέσα από τον διαγωνισμό. Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι υπάρχει μια υπερβολική ανάγκη για δημοσιότητα και εντυπωσιασμό, η οποία αλλοιώνει την ουσία της μουσικής και της τέχνης.

«Δεν είναι δικαίωμα η αμαρτία. Δε μιλάω για κανέναν συγκεκριμένο και δε μου αρέσει να μιλώ για πρόσωπα. Μιλάω γενικότερα γι’ αυτή τη λύσσα δόξας που βγαίνει μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό», δήλωσε, ενώ συνέχισε με ακόμη πιο αιχμηρό τόνο: «Δεν μπορείς να βλέπεις έναν άντρα που είναι το 1/4 άντρας, το άλλο τέταρτο γυναίκα, το άλλο τέταρτο ουδέτερο, το άλλο τέταρτο τραπεζάκι. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό όλο είναι μια κατάσταση νοσηρή».

Ο Πέτρος Γαϊτάνος υποστήριξε ακόμη ότι η συνεχής προβολή τέτοιων εικόνων επηρεάζει αρνητικά την κοινωνία, εκφράζοντας την άποψη πως πολλά από όσα παρουσιάζονται σήμερα στη Eurovision δεν υπηρετούν την τέχνη. «Όλα αυτά τα πράγματα ζημιώνουν τον κόσμο. Εγώ ως ένας καλλιτέχνης που έχω την εντύπωση ότι ασχολούμαι με την υψηλή τέχνη, δεν αναγνωρίζω στον θεσμό της Eurovision σε πολλά πράγματα κάτι που να αξίζει ως τέχνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν απορρίπτει συνολικά τον θεσμό, καθώς αναγνώρισε πως υπάρχουν και συμμετοχές που θεωρεί αξιόλογες. Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στην περσινή συμμετοχή της Γαλλίας, λέγοντας πως «η περσινή εμφάνιση του Γάλλου ήταν αξιόλογη».

Οι δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου προκάλεσαν ήδη έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να συμφωνούν με την κριτική του απέναντι στη σύγχρονη εικόνα της Eurovision και άλλους να αντιδρούν έντονα, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις του συντηρητικές και προσβλητικές.