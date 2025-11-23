Πήγε να δώσει αίμα στο Νοσοκομείο της Λέσβου και είδε τον εαυτό της 8 ετών σε.. αφίσα των ΕΛΤΑ

Μια συγκινητική ιστορία ήρθε στο προσκήνιο, όταν μια γυναίκα, πηγαίνοντας να δώσει αίμα, αντίκρισε μια παλιά φωτογραφία της από την παιδική της ηλικία σε αφίσα των ΕΛΤΑ. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, δημιουργώντας μια απρόσμενη και συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή.

Μια παιδική φωτογραφία που έγινε σύμβολο

Το 1979, ένα μικρό κορίτσι πόζαρε για μια αφίσα των ΕΛΤΑ, μεταφέροντας το σημαντικό μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Χρόνια αργότερα, αυτό το κοριτσάκι, η Εύα Κέσσελρινγκ, με καταγωγή από την Ελλάδα και την Ελβετία, επιστρέφει ως ενήλικη για να προσφέρει αίμα, διατηρώντας ζωντανό το ίδιο πνεύμα προσφοράς.

Με την ίδια γλυκύτητα και αίσθηση δέσμευσης που τη χαρακτήριζε από παιδί, επισκέπτεται το νοσοκομείο για να δώσει αίμα. Εκεί, όμως, την περίμενε μια συγκινητική έκπληξη: στους τοίχους του χώρου αιμοδοσίας βρισκόταν ακόμα η παλιά αφίσα, με τη δική της φωτογραφία, τραβηγμένη όταν ήταν μόλις οκτώ ετών.

Η επιστροφή στη Λέσβο και το απρόσμενο στιγμιότυπο

Πριν από περίπου οκτώ μήνες, η κ. Κέσσελρινγκ αποφάσισε να επιστρέψει στη Λέσβο, τον τόπο καταγωγής του συζύγου της. Λίγες ημέρες πριν το περιστατικό, επισκέφθηκε το νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και, παράλληλα, θέλησε να συνεισφέρει ως αιμοδότρια.

Όταν μπήκε στο τμήμα Αιμοδοσίας, ως τακτική δότρια και αιμοπεταλιοδότρια, αντίκρισε με έκπληξη μια αφίσα των ΕΛΤΑ που απεικόνιζε μια φωτογραφία της παιδικής της ηλικίας. Η στιγμή ήταν βαθιά συγκινητική, καθώς βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον παιδικό της εαυτό, σε ένα αναπάντεχο ταξίδι στη μνήμη.

Η δύναμη της …συνέπειας και της προσφοράς

Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν, αλλά το ζεστό βλέμμα της Εύας Κέσσελρινγκ παραμένει αναλλοίωτο, όπως επισημαίνουν και οι άνθρωποι του νοσοκομείου. Στην αφίσα, τα μάτια της ξεχωρίζουν για την καθαρότητα και την αθωότητά τους. Όπως λένε χαρακτηριστικά: «Δεν άλλαξαν ποτέ το χρώμα τους, ούτε έχασαν τον μοναδικό τρόπο που κοιτάζουν».

Η πράξη της δεν ήταν απλώς μια συμβολική αναδρομή στο παρελθόν, αλλά και μια ισχυρή απόδειξη ότι οι αξίες της εθελοντικής αιμοδοσίας μπορούν να μείνουν ζωντανές και ακλόνητες για μια ολόκληρη ζωή.

Δείτε το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Δήμητρας Λαχουρή στην ΕΡΤ: