Πήρε θέση για πρώτη φορά η οικογένεια Μαζωνάκη: «Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

Η δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες» ως πληρεξούσιοι της οικογένειας Μαζωνάκη, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση του εγκλεισμού του τραγουδιστή

Θέση για πρώτη φορά παίρνει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη σχετικά με τον εγκλεισμό του γνωστού τραγουδιστή στο «Δρομοκαΐτειο» την Πέμπτη 14 Αυγούστου.



Η δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες» ως πληρεξούσιοι της οικογένειας Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό και αναφέρουν ότι για την οικογένεια «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε».



Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.



Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης



VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»



Η εισαγγελική παραγγελία που οδήγησε στον εγκλεισμό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, συγγενείς του τραγουδιστή παρουσιάστηκαν το πρωί της 14ης Αυγούστου στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί τους την εισαγγελική παραγγελία και έδωσαν κατάθεση. Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατήγγειλε ότι η μεταφορά του στο ψυχιατρικό ίδρυμα έγινε «με δόλο» από την οικογένειά του, με στόχο, όπως υποστηρίζει, «τη φυσική του εξόντωση» και «την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων», ενώ σημείωσε ότι ο εγκλεισμός του συνέβη λίγες ημέρες πριν καταθέσει μηνύσεις εναντίων τους για σοβαρά ποινικά αδικήματα.



«Θα βγει άμεσα», λέει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργο Μερκουλίδη, ο τραγουδιστής τον Σεπτέμβριο «θα πιάσει κανονικά το μικρόφωνο όπως έχει συμφωνήσει με το Fever».



Σε ερώτημα που του έγινε αν θα βγει άμεσα από τη δομή, ο κ. Μερκουλίδης είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βγει τη Δευτέρα, απάντησε «θα βγει άμεσα, δεν έχει κάτι ψυχιατρικό». Πρόσθεσε δε ότι «δεν έγινε απολύτως τίποτα, κανένας τσακωμός ή φασαρία που να δικαιολογεί την εξέλιξη αυτή».

Σχετικά με την επικοινωνία του Μαζωνάκη με τους συγγενείς του, ο δικηγόρος του αποκάλυψε ότι «τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπάρχει φυσική παρουσία του Γιώργου με τους στενούς συγγενείς του. Η μόνη συνάντηση έγινε πριν από 4 μήνες με την αδελφή του, τον γαμπρό του και τον δικηγόρο τους στο σπίτι μου όπου τέθηκαν κάποια θέματα αλλά δεν βρέθηκε κάποια λύση. Εμείς τους δηλώσαμε απεριφράστως ότι θα τα πούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Εν τω μεταξύ, υπήρξε και άλλη μια προσπάθεια της αδελφής του Μαζωνάκη να πάει στο σπίτι του πριν από έναν μήνα, με τον τραγουδιστή να αρνείται κάποια συνάντηση.

«Ετοιμαζόμασταν τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδελφή του, κακουργηματικού χαρακτήρα», αποκάλυψε ακόμη ο δικηγόρος.

Τέλος, σχετικά με τον εγκλεισμό, κατά τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, έγινε μετά από αίτημα των συγγενών του εντολέα του. «Ο νόμος προβλέπει ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα και να καταγγείλει ότι συγγενής του είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τρίτα πρόσωπα ή και για τον εαυτό του», είπε για να προσθέσει ότι ο εγκλεισμός είναι υποχρεωτικός και δεν ζητείται συναίνεση του φερόμενου ως αρρώστου. Αποφασίζει ο εισαγγελέας που κάνει δεκτή την αίτηση και πρέπει ο φερόμενος ως ασθενής να μεταφερθεί σε δημόσια δομή για να εξεταστούν όσα υποστηρίζουν οι συγγενείς», συμπλήρωσε.

protothema