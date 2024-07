Παγκόσμια κατακραυγή για την αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου από drag queens στην τελετή έναρξης (video)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Μία ομάδα από drag queens και χορευτές πραγματοποίησε μια προφανή «παρωδία του Μυστικού Δείπνου» στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, που έγινε το βράδυ της Παρασκευής (26/7) στο Παρίσι, προκαλώντας έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό είναι τρελό, να ανοίγετε την εκδήλωσή σας αντικαθιστώντας τον Ιησού και τους μαθητές στον Μυστικό Δείπνο με άνδρες σε drag», έγραψε ο Κλιντ Ράσελ, οικοδεσπότης του podcast Liberty Lockdown, στο X, προσθέτοντας: «Υπάρχουν 2,4 δισεκατομμύρια Χριστιανοί στη Γη και προφανώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες θέλησαν να δηλώσουν δυνατά σε όλους αυτούς, ευθύς εξαρχής ότι δεν είναι καλοδεχούμενοι».

Η αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου στην τελετή έναρξης

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, μια ομάδα 18 καλλιτεχνών – μεταξύ των οποίων τρεις γνωστές βασίλισσες του «Drag Race France» – ήταν ένα μακρύ τραπέζι με τον ποταμό Σηκουάνα και τον Πύργο του Άιφελ τοποθετημένα στο φόντο. Στο κέντρο βρισκόταν μια περίτεχνα ντυμένη γυναίκα με μια μεγάλη ασημένια κόμμωση που έμοιαζε με φωτοστέφανο όπως απεικονίζεται σε πίνακες του Ιησού, η οποία χαμογέλασε και έκανε ένα σχήμα καρδιάς με τα χέρια της.

Στη συνέχεια, μοντέλα «εισέβαλαν» στη σκηνή για την αυτοσχέδια επίδειξη μόδας. Μάλιστα, όπως αναφέρει η New York Post, ένας τεράστιος δίσκος εμφανίστηκε στη σκηνή – αποκαλύπτοντας έναν λιτά ντυμένο άνδρα, βαμμένο από την κορυφή ως τα νύχια με μπλε χρώμα. Η επίσημη σελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων δήλωσε ότι η παράσταση ήταν μια «ερμηνεία του ελληνικού θεού του κρασιού και της γιορτής, Διονύσου» για να μας κάνει «να συνειδητοποιήσουμε τον παραλογισμό της βίας μεταξύ των ανθρώπων».

Οι σφοδρές αντιδράσεις

Η καθολική Μαριόν Μαρεσάλ έγραψε στο Χ: «Σε όλους τους Χριστιανούς του κόσμου που παρακολουθούν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι και αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από αυτή την drag queen παρωδία του Μυστικού Δείπνου, να γνωρίζουν ότι δεν μιλάει η Γαλλία, αλλά μια αριστερή μειονότητα έτοιμη για κάθε πρόκληση».

Ακόμα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Έλον Μασκ, σχολίασε επίσης την εμφάνιση, σημειώνοντας ότι ήταν «εξαιρετικά ασεβής προς τους Χριστιανούς». Ωστόσο, πολλοί άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χειροκρότησαν την εμφάνιση, χαρακτηρίζοντάς την ως «ιστορική», ειδικά αφού τρεις drag queens συμμετείχαν στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία.

Η πλατφόρμα Χ δεν άργησε να πάρει φωτιά. «Αυτό είναι παρωδία. Πέθαναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες», έγραψε κάποιος.



Actual opening ceremony of the Olympics.



This isn’t parody.



RIP Olympics. pic.twitter.com/5gk1yObldB — Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 26, 2024

«Είμαι έξαλλος βλέποντας αυτή την ύβρι στον Ιησού και στον Χριστιανισμό. Πως νιώθετε γι’αυτό Χριστιανοί;», έγραψε άλλος.

Even as a Jew, I am infuriated by this outrageous insult to Jesus and Christianity… How do you feel about it as Christians? pic.twitter.com/JeGJMiKkus — Dr. Eli David (@DrEliDavid) July 26, 2024

«Δεν είμαι θρησκόληπτος, αλλά αυτή η Γαλλική απεικόνιση του Δείπνου της Κανά είναι κραυγαλέα ασέβεια και υποκίνηση. Τον Ιησού αναπαριστά μια γυναίκα και οι μαθητές του είναι τραβεστί. Αναρωτιέμαι γιατί δεν κοροϊδεύουν και το Ισλάμ με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά ξέρω γιατί».

I'm not religious, but the French depiction of the Last Supper is blatant disrespect and incitement. Jesus is portrayed as a woman and the disciples as transvestites. I wonder why they didn't mock Islam in a similar way. Actually, don’t answer as I know why. pic.twitter.com/bynFQnTH5S — Niall Boylan (@Niall_Boylan) July 26, 2024

Ο καθολικός επίσκοπος Ρόμπερτ Μπάρον καταδίκασε την τελετή έναρξης ως βλάσφημη. «Θα τολμούσαν ποτέ να κοροϊδέψουν το Ισλάμ με τέτοιο τρόπο; Αυτή η βαθιά λαϊκιστική και μεταμοντέρνα κοινωνία ξέρει ποιος είναι ο εχθρός της -τον κατονομάζει- και θα πρέπει να τους πιστέψουμε», αναφέρει σε δήλωσή του.



Catholic Bishop Robert Barron (@BishopBarron) condemns blasphemous Opening Ceremony for Paris Olympics:



“Would they ever have dared mock Islam in a similar way?

This deeply secularist, post-modern society knows who its enemy is—they’re naming it—and we should believe them.” pic.twitter.com/0AyyIblx6E — Bree A Dail (@breeadail) July 27, 2024

«Τώρα όλος ο κόσμος συνειδητοποιεί πόσο βαθιά μπήκε η τρανς προπαγάνδα στη Γαλλία. Ντρέπομαι τόσο πολύ για αυτό που έγινε η χώρα μου».

So the whole world is going to realize how far France have gone into trans propaganda. I’m so ashamed of what my country is becoming. #Paris2024 pic.twitter.com/3S2slGE2Az — Marguerite Stern (@Margueritestern) July 26, 2024

Ορισμένοι ανάρτησαν σκηνές από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. «Όταν έχεις μια χιλιετή κουλτούρα και ταυτότητα δεν χρειάζεται να προσβάλεις κανέναν», σχολίασε κάποιος.