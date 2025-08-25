Παιδιά στα Ιωάννινα αγόρασαν ποδήλατα για συνομηλίκους τους, με χρήματα από τους κουμπαράδες τους

Τα παιδιά μας διδάσκουν ανθρωπιά και ενσυναίσθηση!

Αποδέκτης μια ξεχωριστής και ιδιαίτερης προσφοράς έγινε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζίτσας καθώς τρεις ανήλικοι δημότες του, της οικογένειας του κ. Άγγελου Σιαράβα χάρισαν ποδήλατα και πατίνια για να διανεμηθούν σε συνομηλίκους τους.

O 5χρονος Στράτος Σιαράβας συνοδευόμενος από τον παππού του Άγγελο, μοίρασε τέσσερα ποδήλατα και τέσσερα πατίνια στους γονείς παιδιών ηλικίας 4 έως 8 ετών, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο 5χρονος με την 9χρονη αδελφή του και την 13χρονη ξαδέρφη τους δώρισαν ποδήλατα και πατίνια που αγόρασαν με χρήματα που είχαν συγκεντρώσει στους ατομικούς τους κουμπαράδες, και μοίρασαν …χαμόγελα σε παιδιά της ηλικίας τους.

«Είναι μια ξεχωριστή πρωτοβουλία και προσφορά» ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος Χριστίνα Παπαδημητρίου και ευχαρίστησε πολύ την οικογένεια του κ. Σιαράβα για τη δωρεά καθώς και για το γεγονός πως έχει αναπτύξει στα παιδιά της από αυτή την ηλικία τα αισθήματα της ανιδιοτελούς προσφοράς και της ενσυναίσθησης.

«Αποτελείτε για όλους μας φωτεινό παράδειγμα αλληλεγγύης και ελπίζω να βρεθούν και άλλοι μιμητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο παππούς του 5χρονου κος Άγγελος Σιαράβας δήλωσε «πως θα πρέπει όλοι όσοι μπορούμε να στεκόμαστε στο πλευρό συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη και υπογράμμισε τη σπουδαιότητα στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ζίτσας με δωρεές και προσφορές».