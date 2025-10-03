Παρέσσα Ορφανίδου: Η γηραιότερη Ελληνίδα τελευταία μάρτυρας του 20ού αιώνα έκλεισε τα 110 της χρόνια

Η Παρέσσα Ορφανίδου αποτελεί μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στον 20ό και τον 21ο αιώνα. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 γιόρτασε τα 110 της χρόνια και θεωρείται σήμερα η γηραιότερη Ελληνίδα εν ζωή. Ο χαρακτηρισμός «τελευταία μάρτυρας του 20ού αιώνα» δεν είναι τυχαίος, καθώς η ίδια έζησε όλες τις μεγάλες καμπές της νεότερης ιστορίας, από τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού έως την πανδημία του κορωνοϊού.

Γεννήθηκε το 1915 στο Μέτεμ, κοντά στην Τραπεζούντα του Πόντου, σε μια εποχή που η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στα τελευταία της χρόνια. Ήταν μόλις επτά ετών όταν, το 1922, η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μοιραζόμενη την τύχη χιλιάδων προσφύγων που βίωσαν τη Μικρασιατική Καταστροφή. Οι γονείς της, ο Αβραάμ Πατσατσίδης και η Δέσποινα Παπαδοπούλου, προσπάθησαν μέσα στις αντίξοες συνθήκες να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή, κουβαλώντας μνήμες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές.

Η Παρέσσα ενηλικιώθηκε σε μια χώρα που άλλαζε ραγδαία και το 1938 παντρεύτηκε τον Στυλιανό Ορφανίδη. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά, ενώ με το πέρασμα των δεκαετιών η οικογένεια μεγάλωσε, με οκτώ εγγόνια, δεκαπέντε δισέγγονα και επτά τρισέγγονα που σήμερα την πλαισιώνουν και τη φροντίζουν.

Έζησε για πολλές δεκαετίες στις Σέρρες, αργότερα μετακόμισε στην Αθήνα, αλλά το 2014 επέστρεψε και πάλι στη Μακεδονία, όπου συνεχίζει να ζει μέχρι σήμερα. Ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή το 1987, όμως εκείνη επέμεινε με αξιοθαύμαστη δύναμη να συνεχίσει τον δρόμο της, παραμένοντας ενεργό μέλος της οικογένειάς της.

Η ζωή της είναι ένας καθρέφτης του ελληνικού 20ού αιώνα. Έζησε την Κατοχή και τον Εμφύλιο, πάλεψε με τη φτώχεια και τις δυσκολίες της μεταπολεμικής Ελλάδας, ενώ είδε τη χώρα να μεταμορφώνεται και να περνά από την αγροτική κοινωνία στην εποχή της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Μάλιστα στην πανδημία του κορωνοϊού, στα 106 της χρόνια, έλαβε την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, αποτελώντας μία από τους γηραιότερους ανθρώπους στον πλανήτη που το έκαναν.

Το μυστικό της μακροζωίας της, όπως λένε οι συγγενείς της, βρίσκεται στην απλότητα και τη γαλήνη της καθημερινότητάς της. Ζει ήσυχα, με αγάπη γύρω της, απολαμβάνει την οικογενειακή θαλπωρή και παραμένει συνδεδεμένη με τις ρίζες της, κουβαλώντας πάντοτε μέσα της τη μνήμη του Πόντου. Για τους γύρω της, δεν είναι απλώς μια υπεραιωνόβια γυναίκα, αλλά ένα ζωντανό βιβλίο ιστορίας που κουβαλά εμπειρίες ανεκτίμητες.

Η Παρέσσα Ορφανίδου είναι σήμερα το αρχαιότερο ζωντανό κεφάλαιο της νεότερης Ελλάδας. Η ιστορία της μας θυμίζει ότι η ανθρώπινη αντοχή δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική μακροβιότητα, αλλά κυρίως στη δύναμη της ψυχής και στη διάθεση να συνεχίζεις να ζεις, ακόμη και όταν όλα γύρω σου αλλάζουν. Στα 110 της χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης για όσους τη γνωρίζουν και ένα πολύτιμο παράθυρο σε έναν αιώνα που απομακρύνεται, αλλά δεν ξεχνιέται.

Το βίντεο είναι από τα 106 γενέθλια της γιαγιάς Παρέσσας