Παραδοσιακοί σπόροι, δωρεάν για όλους – Τα είδη και όλες οι ημερομηνίες διανομής

Δωρεάν σπόροι από τον Περιβαλλοντικό Όμιλο Σαλαμίνας ΠΕΡΙΒΟΣ δωρεάν για όλους!

Σπόρους παραδοσιακών ποικιλιών καλοκαιρινών λαχανικών. Λαχανικά προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, ανθεκτικά και με ελάχιστες ανάγκες καλλιέργειας. Δεν είναι υβρίδια δεν είναι γενετικά τροποποιημένοι. Μπορούμε να κρατάμε από τα φυτά μας και σπόρους για την επόμενη χρονιά. Τρώμε υγιεινά, επικοινωνούμε με τη γη.

Η διάθεση σπόρων γίνεται για 22η φορά από τον ΠΕΡΙΒΟΣ στα πλαίσια της προσπάθειας για διάσωση και διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών.

Ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας ΠΕΡΙΒΟΣ καλεί όσους καλλιεργητές πάρουν σπόρους, να ενημερώσουν μετά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου για τα αποτελέσματα της καλλιέργειας τους και να συμβάλουν και εκείνοι με τον τρόπο τους στην αναδιανομή των σπόρων την επόμενη χρονιά, επιστρέφοντας στον Όμιλο ένα μικρό μέρος από τους σπόρους που θα παράξουν.

Η διανομή θα γίνει στα γραφεία του Ομίλου (Πολυχρόνη Λεμπέση 80 & Ηροδότου, Σαλαμίνα) τις κάτωθι ημερομηνίες:

– Τρίτη 3 Φεβρουαρίου (6-8μμ)

– Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (6-8μμ)

– Τρίτη 10 Φεβρουαρίου (6-8μμ)

– Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου (6-8μμ)