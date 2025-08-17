Παραδοσιακοί σπόροι, δωρεάν για όλους – Όλες οι ημερομηνίες διανομής

Ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας ΠΕΡΙΒΟΣ ξανα-μοιράζει σπόρους για 21η φορά. Δωρεάν!

Σπόρους παραδοσιακών ποικιλιών χειμερινών λαχανικών. Λαχανικά προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, ανθεκτικά και με ελάχιστες ανάγκες καλλιέργειας. Δεν είναι υβρίδια δεν είναι γενετικά τροποποιημένοι. Μπορούμε να κρατάμε από τα φυτά μας και σπόρους για την επόμενη χρονιά.

Τρώμε υγιεινά, επικοινωνούμε με τη γη. Η διάθεση σπόρων γίνεται για 21η φορά από τον ΠΕΡΙΒΟΣ στα πλαίσια της προσπάθειας μας για διάσωση και διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών.

Όσοι καλλιεργητές πάρουν σπόρους, θα θέλαμε να μας ενημερώσουν μετά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου για τα αποτελέσματα της καλλιέργειας τους και να συμβάλουν και εκείνοι με τον τρόπο τους στην αναδιανομή των σπόρων την επόμενη χρονιά, επιστρέφοντας μας ένα μικρό μέρος από τους σπόρους που θα παράξουν.

Η διανομή θα γίνει στα γραφεία του Ομίλου (Πολυχρόνη Λεμπέση 80 & Ηροδότου, Σαλαμίνα) τις κάτωθι ημερομηνίες:

– Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου (7-9μμ)

– Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου (7-9μμ)

– Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου (7-9μμ)

– Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου (7-9μμ)

