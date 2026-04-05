Πατέρας διέσχισε θάλασσες για να σώσει τον 10χρονο γιο του – Για 7 μέρες πάλευαν με τα κύματα, χωρίς νερό και τροφή

Μια ιστορία που συγκλονίζει και ταυτόχρονα φωτίζει τη δύναμη της πατρικής αγάπης εκτυλίχθηκε με πρωταγωνιστή τον Αμπντουλαζίζ Αλνταρβίς, έναν εργάτη οικοδομών από τη Συρία, ο οποίος ρίσκαρε τα πάντα για να σώσει τη ζωή του μικρού του γιου.

Ο Αλνταρβίς ζούσε μια δύσκολη αλλά αξιοπρεπή ζωή, μέχρι τη στιγμή που ο 10χρονος γιος του, Γιαχία, διαγνώστηκε με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Η καθημερινότητα της οικογένειας ανατράπηκε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Η αιμοκάθαρση, απαραίτητη για να κρατηθεί το παιδί στη ζωή, κόστιζε περίπου 1.200 ευρώ τον μήνα – ένα ποσό αδύνατο να καλυφθεί για έναν απλό εργάτη, ειδικά σε μια περιοχή όπου το σύστημα υγείας είχε καταρρεύσει από τα χρόνια συγκρούσεων.

Οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι: η μόνη πραγματική ελπίδα ήταν μια μεταμόσχευση νεφρού. Μπροστά σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, ο πατέρας πήρε τη δυσκολότερη απόφαση της ζωής του. Άφησε πίσω τη σύζυγό του και τα υπόλοιπα οκτώ παιδιά τους και, δανειζόμενος περίπου 5.000 ευρώ, ξεκίνησε ένα επικίνδυνο ταξίδι μαζί με τον μικρό Γιαχία, αναζητώντας σωτηρία εκτός συνόρων.

Το ταξίδι προς την Κύπρο, που αρχικά υπολογιζόταν να διαρκέσει λίγες ώρες, μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη χωρίς τέλος. Σε μια μικρή βάρκα, μαζί με δεκάδες ακόμη ανθρώπους, βρέθηκαν στη μέση της θάλασσας χωρίς επαρκή τρόφιμα και νερό. Για επτά ολόκληρες ημέρες πάλευαν να επιβιώσουν, πίνοντας ακόμη και νερό της βροχής, μέχρι που τελικά εντοπίστηκαν από εμπορικό πλοίο και διασώθηκαν.

Όταν τελικά εντοπίστηκαν από drone και ένα εμπορικό πλοίο, η σωτηρία έμοιαζε σχεδόν απίστευτη. Παρά τις δυσκολίες, ο μικρός Γιαχία δηλώνει πως δεν φοβήθηκε.

«Δεν περίμενα το παιδί μου να αντέξει κάτι τέτοιο», θυμάται ο πατέρας, περιγράφοντας τις πιο δύσκολες στιγμές εκείνου του ταξιδιού.

Η περιπέτεια, όμως, δεν τελείωσε εκεί. Φτάνοντας στην Κύπρο, ενημερώθηκαν πως στην Ελλάδα επρόκειτο να επανεκκινήσει ένα πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων νεφρού για παιδιά. Μέσα από μια σπάνια συνεργασία μεταξύ κρατών και ιατρικών ομάδων, πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε ένας νέος αγώνας – αυτή τη φορά μέσα στα νοσοκομεία.

Δύο Έλληνες γιατροί ταξίδεψαν από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ομάδα παιδονεφρολόγων από το «Αγλαΐα Κυριακού» και νεφρολόγος από το Λαϊκό νοσοκομείο, σε συνεργασία με την ιατρική ομάδα του Ωνασείου, κατάφεραν να χαρίσουν στον 10χρονο μια νέα αρχή.

Τον Ιανουάριο του 2026 γράφτηκε το πιο συγκινητικό κεφάλαιο της ιστορίας τους. Ο Αμπντουλαζίζ έγινε ο ίδιος δότης νεφρού για τον γιο του, χαρίζοντάς του μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με τον μικρό Γιαχία να αναρρώνει και να αρχίζει να ονειρεύεται ξανά ένα φυσιολογικό μέλλον, όπως να επιστρέψει στο σχολείο και να κυνηγήσει τα παιδικά του όνειρα.

«Έπρεπε να ρισκάρω: είτε θα σωζόταν είτε θα πεθαίναμε και οι δύο», είχε δηλώσει ο πατέρας, αποτυπώνοντας με μία φράση το μέγεθος της απόφασής του.

Ο μικρός Γιαχία δεν έχει δει τη μητέρα του εδώ και δύο χρόνια και ελπίζει σύντομα να την αγκαλιάσει ξανά. Ανυπομονεί να επιστρέψει στο σχολείο, να συναντήσει τους φίλους του στην Κύπρο και να παίξει ξανά ανέμελα.

Η περιπέτεια του πατέρα από τη Συρία που έφτασε στην Ελλάδα για να σώσει το παιδί του συγκινεί. Στις “Εξελίξεις Τώρα” μίλησε η Σμαραγδή Μαρινάκη, η γιατρός που συνέβαλε καθοριστικά στη σωτηρία του μικρού Γιαχία.

Σήμερα, η ιστορία τους αποτελεί σύμβολο ελπίδας και ανθρωπιάς. Μια υπενθύμιση πως, ακόμη και μέσα από τον πόλεμο, τη φτώχεια και τον φόβο, η αγάπη ενός γονιού μπορεί να γίνει η πιο δυνατή δύναμη στον κόσμο – ικανή να νικήσει ακόμη και τον θάνατο.