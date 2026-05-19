Πατέρας μωρού 5 μηνών έλυσε τον γρίφο και κέρδισε το αυτοκίνητο στον Τροχό της Τύχης

Μια από τις πιο εντυπωσιακές και συγκινητικές στιγμές της φετινής σεζόν χάρισε ο Τροχός της Τύχης στο επεισόδιο της Δευτέρας 18 Μαΐου, όταν ο Σήφης κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτό που είχε υποσχεθεί χαριτολογώντας στη σύζυγό του: να φύγει από το πλατό με ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο.

Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι, με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, συνεχίζει να προσφέρει αγωνία, γέλιο και μεγάλες ανατροπές, όμως αυτή τη φορά η τύχη επεφύλασσε ένα πραγματικά κινηματογραφικό φινάλε για τον μεγάλο νικητή της βραδιάς.

Ο Σήφης μπήκε στο παιχνίδι μαζί με τους συμπαίκτες του, Μάκη και Γιάννη, αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος. Το επεισόδιο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με συνεχείς ανατροπές, αλλαγές στην πρωτιά και δυνατές στιγμές που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία περιστροφή του τροχού.

Παρά τις δυσκολίες και τις αναποδιές που ακολούθησαν στους επόμενους γύρους, ο Σήφης κατάφερε να παραμείνει ψύχραιμος και συγκεντρωμένος. Εκμεταλλεύτηκε σωστά τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και τελικά εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 3.255 ευρώ.

Στον τελικό, η αγωνία κορυφώθηκε. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ευχήθηκε η τύχη να παραμείνει με το μέρος του Σήφη και να επιλέξει τον φάκελο που έκρυβε το μεγάλο δώρο, το αυτοκίνητο. Ο παίκτης επέλεξε τον αριθμό 9, ενώ η κατηγορία του τελικού γρίφου ήταν «Πάνε πακέτο».

Αφού αποκαλύφθηκαν τα γράμματα Λ και Α, ο Σήφης ξεκίνησε να επιλέγει μεθοδικά τα επόμενα γράμματα, κρατώντας την ψυχραιμία του παρά την πίεση του χρόνου. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, έδωσε τη σωστή απάντηση: «ΛΙΜΑΝΙ – ΑΓΚΥΡΑ».

Η στιγμή που άνοιξε ο φάκελος ήταν αποθεωτική. Μόλις αποκαλύφθηκε ότι είχε κερδίσει το μεγάλο δώρο του παιχνιδιού, το αυτοκίνητο, το πλατό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς. Ο ίδιος, φανερά συγκινημένος, δεν μπορούσε να πιστέψει πως θα επέστρεφε σπίτι όχι με το μηχανάκι του, αλλά οδηγώντας ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο.

Ο μεγάλος νικητής του επεισοδίου είναι 31 ετών, εργάζεται ως IT σε συμβουλευτική εταιρεία και κατάγεται από την Κρήτη, αν και γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία.

Όπως περιέγραψε και η σύζυγός του Βάσω, πρόκειται για έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια και διαρκή αναζήτηση νέων εμπειριών. Η καθημερινότητά του δεν περιορίζεται στους υπολογιστές και στα meetings, καθώς ασχολείται με το ποδόσφαιρο, το μποξ, το πιάνο, ενώ συμμετέχει και σε θεατρική ομάδα. Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται για ημιμαραθώνιο, γεγονός που – όπως λέει χαμογελώντας η Βάσω – σημαίνει ότι «τρέχει» μαζί του ολόκληρη η οικογένεια σε βουνά και λαγκάδια για προπονήσεις, πάντα παρέα με το πέντε μηνών μωρό τους, τον μικρό Γιάννη.

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι πως ο Σήφης είχε προβλέψει σχεδόν προφητικά τη νίκη του. Όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, ένα απόγευμα ενώ κάθονταν χαλαρά στον καναπέ, της είπε με απόλυτη σιγουριά: «Θα πάω στον “Τροχό της Τύχης” και θα κερδίσω το αυτοκίνητο». Και τελικά, όπως το είπε, έτσι και έγινε.

Πλέον, το επόμενο μεγάλο σχέδιο του ζευγαριού είναι ένα οικογενειακό road trip στην Ευρώπη με το νέο τους αυτοκίνητο, σε ένα ταξίδι που σίγουρα θα θυμούνται για πάντα ως το πιο όμορφο «δώρο τύχης» της ζωής τους.