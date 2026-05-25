Περήφανη την Ελλάδα έκανε η 8χρονη Δέσποινα Δημάκη – Διέπρεψε σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου στην Ιταλία

Μια σπουδαία διάκριση για την Ελλάδα και τη νέα γενιά των μουσικών ήρθε από την Ιταλία, όπου η μόλις 8 ετών Δέσποινα Δημάκη κατέκτησε το 3ο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου που πραγματοποιήθηκε στην Τοσκάνη, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή με το ταλέντο και τη μουσικότητά της.

Η μικρή πιανίστρια κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε νεαρούς μουσικούς από πολλές χώρες, σε έναν διαγωνισμό υψηλού επιπέδου, όπου συμμετείχαν παιδιά με σημαντική μουσική προετοιμασία και πολυετή ενασχόληση με το πιάνο. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Δέσποινα ανέβηκε στη σκηνή με αυτοπεποίθηση και ευαισθησία, παρουσιάζοντας μια ερμηνεία που – σύμφωνα με ανθρώπους της διοργάνωσης – ξεχώρισε για την εκφραστικότητα και τη μουσική ωριμότητά της.

Η επιτυχία της θεωρείται αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της καθημερινής μελέτης που κάνει από πολύ μικρή ηλικία. Η Δέσποινα ασχολείται με τη μουσική από την ηλικία των τεσσάρων ετών, φοιτώντας σε ωδείο της περιοχής της, όπου οι καθηγητές της διέκριναν από νωρίς την ιδιαίτερη σχέση που έχει με το πιάνο.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της μιλούν για ένα παιδί που αγαπά πραγματικά τη μουσική και αντιμετωπίζει κάθε μάθημα και κάθε πρόβα όχι σαν υποχρέωση αλλά σαν δημιουργική ανάγκη. Παράλληλα με το σχολείο, αφιερώνει καθημερινά αρκετές ώρες στη μελέτη, δείχνοντας πειθαρχία και επιμονή που σπάνια συναντά κανείς σε τόσο μικρή ηλικία.

Η διάκρισή της στην Τοσκάνη έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική παρουσία που έχουν τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες νεαροί μουσικοί σε διεθνείς διοργανώσεις κλασικής μουσικής και πιάνου. Η Ιταλία, άλλωστε, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες χώρες στον χώρο της μουσικής παιδείας και φιλοξενεί κάθε χρόνο διεθνείς διαγωνισμούς υψηλού κύρους με συμμετοχές από ολόκληρο τον κόσμο.

Η επιτυχία της μικρής Δέσποινας δεν αποτελεί μόνο προσωπικό επίτευγμα, αλλά και μια στιγμή υπερηφάνειας για την οικογένειά της, τους δασκάλους της και όλους όσοι τη στηρίζουν στα πρώτα της βήματα στον κόσμο της μουσικής.

Και μπορεί να είναι μόλις οκτώ ετών, όμως ήδη δείχνει ότι διαθέτει κάτι πολύ περισσότερο από τεχνική κατάρτιση: διαθέτει εκείνη τη σπάνια ευαισθησία που κάνει τη μουσική να αγγίζει πραγματικά τον ακροατή.