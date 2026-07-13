«Πλαζ Αλέκος»: Μια παραλία μοναδικής ομορφιάς με κρυστάλλινα νερά σε υψόμετρο 1.000 μέτρων – Από που πήρε το όνομά της

Όταν ακούμε τη λέξη «παραλία», το μυαλό μας ταξιδεύει αυτόματα στη θάλασσα. Κι όμως, στην καρδιά της Πίνδου, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, υπάρχει μια φυσική «παραλία» που κάθε καλοκαίρι προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική εμπειρία δροσιάς. Πρόκειται για την περίφημη «πλαζ Αλέκος», που βρίσκεται λίγο πριν από το χωριό Αγία Παρασκευή (Τζούρτζια) του Δήμου Μετεώρων, στις όχθες του Ασπροποτάμου.

Το μοναδικό αυτό σημείο δημιουργήθηκε από τη φύση. Τα κρυστάλλινα νερά του Ασπροποτάμου, που αποτελεί το ανώτερο τμήμα του ποταμού Αχελώου, σχηματίζουν μια φυσική λίμνη με αμμώδη όχθη, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει παραθαλάσσια ακτή. Γύρω της υψώνονται τα καταπράσινα ελατοδάση και οι αλπικές κορυφές της Πίνδου, συνθέτοντας ένα σκηνικό μοναδικής ομορφιάς.

Η «πλαζ Αλέκος» βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αγίας Παρασκευής και είναι εύκολα προσβάσιμη, καθώς βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό δρόμο που συνδέει το χωριό με τη Μηλιά και την Πολυθέα. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της περιοχής, με την καμπή που σχηματίζει ο ποταμός, ευνοεί τη δημιουργία της φυσικής αμμώδους όχθης, η οποία μεταβάλλεται ελαφρώς κάθε χρόνο ανάλογα με τη ροή των νερών και τις καιρικές συνθήκες.

Τα παγωμένα νερά του Ασπροποτάμου αποτελούν ιδανική λύση για όσους αναζητούν δροσιά τις ημέρες του καλοκαιριού. Παρότι η θερμοκρασία τους παραμένει χαμηλή ακόμη και τον Αύγουστο, εκατοντάδες επισκέπτες επιλέγουν να κολυμπήσουν ή απλώς να χαλαρώσουν στις όχθες του ποταμού, απολαμβάνοντας τη μοναδική ηρεμία που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel», ο Δήμος Μετεώρων προχώρησε σε παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου, τοποθετώντας ξύλινα τραπεζοκαθίσματα, κορμούς για καθιστικά, ενώ δημιούργησε ακόμη και γήπεδο beach volley, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν ακόμη περισσότερο τη φυσική αυτή «παραλία».

Η φήμη της «πλαζ Αλέκος» εξαπλώνεται χρόνο με τον χρόνο, προσελκύοντας πλέον όχι μόνο τους κατοίκους των χωριών του Ασπροποτάμου αλλά και ταξιδιώτες από ολόκληρη την Ελλάδα. Πολλοί συνδυάζουν την επίσκεψή τους με εκδρομές στα Μετέωρα, στα βλαχοχώρια της Πίνδου και στα ορεινά μονοπάτια της περιοχής, ανακαλύπτοντας έναν προορισμό που συνδυάζει βουνό και… παραλία με τρόπο μοναδικό.

Από πού πήρε το όνομα της η πλαζ «Αλέκος»

Σύμφωνα με το trikalain.gr η συγκεκριμένη πλαζ ονομάστηκε «Αλέκος» εδώ και αρκετά χρόνια, από ένα νέο παιδί που κολυμπούσε εκεί. Ο άτυχος νέος που τον έλεγαν Αλέκο, έκανε βουτιά στο νερό από ένα βράχο, αλλά δυστυχώς χτύπησε στο κεφάλι και έχασε την ζωή του. Στη μνήμη του νέου αυτού παιδιού δόθηκε στη πλαζ η ονομασία «Αλέκος»,

Όπως επισημαίνουν οι τοπικοί φορείς, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η «πλαζ Αλέκος» παραμένει ένας αυθεντικός φυσικός χώρος, χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις, και οι επισκέπτες καλούνται να συμβάλουν στη διατήρηση της καθαριότητας και της μοναδικής φυσικής ομορφιάς του τοπίου.

Για όσους αναζητούν έναν διαφορετικό καλοκαιρινό προορισμό, η «πλαζ Αλέκος» αποτελεί μια πραγματική έκπληξη. Μια φυσική όαση μέσα στα βουνά της Πίνδου, όπου τα παγωμένα νερά του Ασπροποτάμου, η αμμώδης όχθη και το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο δημιουργούν μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.