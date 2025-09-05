Ποιος ήταν ο 18χρονος με τη μάσκα που ερμήνευσε το «Όταν βλέπετε να κλαίω» του Καζαντζίδη – Υποκλίθηκε όλο το Καλλιμάρμαρο

Η εμφάνιση του μυστηριώδους νεαρού καλλιτέχνη, Sicario, ήταν αναπάντεχη και αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς αφιερωμένης στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Ο 18χρονος, η ταυτότητα του οποίου παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, εμφανίστηκε στη σκηνή με τη χαρακτηριστική του μάσκα και ερμήνευσε συγκλονιστικά το «Όταν βλέπετε να κλαίω», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Το αίνιγμα του Sicario

Ο Sicario, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης έχει κερδίσει τη μουσική σκηνή με τη δημιουργικότητά του. Το νέο του τραγούδι, «Φωτιά», έρχεται μετά την επιτυχία του «Αυτός», το οποίο σε λιγότερο από τρεις μήνες κατάφερε να γίνει διπλά πλατινένιο με πάνω από 20.000.000 streams και να κατακτήσει την κορυφή στο Spotify αμέσως μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Αυτός» προστέθηκε στο πλατινένιο άλμπουμ του τραγουδιστή, «Μάσκα», το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες, με το διαμαντένιο «Ίσως» να έχει σκαρφαλώσει στο χρυσό δείκτη πωλήσεων της IFPI.

Ο Sicario εκτός από τραγουδιστής είναι και μουσικός, ενώ παίζει ο ίδιος όλα τα μουσικά όργανα στις επιτυχίες του. Η ευρεία αναγνωρισιμότητά του ήρθε όταν εμφανίστηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην περιοδεία του το 2024.

Η εικόνα του Sicario ξεχωρίζει χάρη στη χαρακτηριστική μάσκα που φοράει στις εμφανίσεις του και κρύβει το μισό του πρόσωπο. Το πρώτο του κομμάτι, «Χορός», έγινε viral το περασμένο καλοκαίρι.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράφει τους στίχους όλων των τραγουδιών του και συνθέτει και τα ίδια τα τραγούδια, επιδεικνύοντας μουσική αυτονομία και δημιουργικότητα.

Έχει αποκτήσει δημοτικότητα μέσω TikTok, όπου εμφανίστηκε πρώτα με κιθάρα και μάσκα, ενώ τα τραγούδια του έγιναν viral και έφτασαν στην κορυφή του Viral 50 στο Spotify Ελλάδας και Κύπρου.

Το γεγονός ότι για τόσο καιρό κρατά κρυφή την ταυτότητά του δεν είναι απλώς στιλιστική επιλογή. Είναι στάση. Μια συνειδητή απόφαση να μην εκτεθεί, να παραμείνει «πίσω από τη σκηνή», αφήνοντας τα κομμάτια του να μιλούν για εκείνον.

Και όμως, για πρώτη φορά, το κοινό έχει την ευκαιρία να τον δει χωρίς τη μάσκα που τον ακολουθεί σε κάθε του εμφάνιση, μιας και κυκλοφορεί στο TikTok ένα βίντεο όπου βλέπουμε τον Sicario να τραγουδά χωρίς μάσκα και παρά μόνο με την κιθάρα του πριν 7 χρόνια.