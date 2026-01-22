Πράξη αυτοθυσίας από ήρωες μαθητές στη Νέα Μάκρη – Αψήφησαν τις φλόγες και έσωσαν ηλικιωμένο ζευγάρι από βέβαιο θάνατo

Ηρωική παρέμβαση ανήλικων μαθητών που μπήκαν σε φλεγόμενο διαμέρισμα στη Νέα Μάκρη, κουβάλησαν κατάκοιτο άνδρα στα χέρια και βοήθησαν τη σύζυγό του να σωθεί

Μια ιστορία που αποκαθιστά την πίστη στη δύναμη της ανθρωπιάς και της νεολαίας γράφτηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/1) στη Νέα Μάκρη. Πέντε μαθητές Λυκείου, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο και τις φλόγες, πήραν μια απόφαση ζωής: να μπουν σε φλεγόμενο διαμέρισμα και να σώσουν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που είχε παγιδευτεί μέσα, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Δείτε το βίντεο:

Όσα είπαν για το χρονικό του περιστατικού

Οι νεαροί μίλησαν σήμερα (22/1) στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, περιγράφοντας τη στιγμή με απλότητα. Όπως είπαν, κάλεσαν πρώτα τις Αρχές, αλλά όταν συνειδητοποίησαν ότι ο ηλικιωμένος κινδύνευε άμεσα, αποφάσισαν να μπουν. «Δεν είναι η καθημερινότητα μόνο αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις… Μας έχει ενθουσιάσει αυτό το γεγονός, τα παιδιά έκαναν μία εξαιρετική πράξη και το καλύτερο είναι ότι δεν βγήκαν να το διατυμπανίσουν» αναφέρθηκε αρχικά στην εκπομπή.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν τρία από τα πέντε παιδιά, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Σπύρος Τσινάβος και ο Ορφέας Αυλανίτης. «Είδαμε ένα σπίτι να φλέγεται και μία κυρία να ζητάει βοήθεια. Εμείς μπήκαμε μέσα, τα τρία παιδιά βοήθησαν την κυρία και εγώ με τον Γιώργο βοηθήσαμε τον ηλικιωμένο να τον βγάλουμε έξω…Τον βγάλαμε στα χέρια μας. Είμαστε 16 χρονών» ανέφερε ένας από τους νεαρούς.

Δείτε το βίντεο:

Η ηρωική πράξη των μαθητών

Ήταν λίγο πριν τις 8 το βράδυ όταν οι νεαροί, μαθητές του Γενικού Λυκείου Μαραθώνα, περπατούσαν στην περιοχή κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ξαφνικά άκουσαν απελπισμένες φωνές για βοήθεια. Οι κραυγές προέρχονταν από τον δεύτερο όροφο κατοικίας, από όπου ήδη έβγαιναν καπνοί και φλόγες, καθώς η φωτιά είχε ξεσπάσει στην κουζίνα του σπιτιού.

Στο σημείο είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται και ενήλικες, ωστόσο η ένταση της στιγμής προκάλεσε πανικό και ακινησία. Οι μαθητές, όμως, δεν δίστασαν. Αφού ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική, κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε χρόνος για αναμονή. Μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν δύο άνθρωποι άνω των 90 ετών: μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο σύζυγός της, κατάκοιτος, με σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυναμία αντίδρασης.

Χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και μέσα σε πυκνούς καπνούς, οι πέντε μαθητές μπήκαν στο σπίτι. Δύο από αυτούς κατάφεραν να φτάσουν στον ηλικιωμένο άνδρα, τον σήκωσαν κυριολεκτικά στα χέρια και τον μετέφεραν έξω στον δρόμο, μακριά από τη φωτιά. Οι υπόλοιποι βοήθησαν τη σύζυγό του να βγει με ασφάλεια, παρά το σοκ και την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η παρέμβασή τους αποδείχθηκε καθοριστική. Λίγα λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε επεκταθεί, επιβεβαιώνοντας ότι χωρίς την άμεση δράση των παιδιών, το ζευγάρι δύσκολα θα είχε επιβιώσει.

Η πράξη των μαθητών προκάλεσε κύμα συγκίνησης στην τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα. Ο διευθυντής του ΓΕΛ Μαραθώνα και ο Σύλλογος Καθηγητών εξέδωσαν ανακοίνωση, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό και την υπερηφάνειά τους. Σε ένα περιβάλλον όπου η επικαιρότητα συχνά κυριαρχείται από περιστατικά βίας και παραβατικότητας ανηλίκων, η στάση αυτών των παιδιών λειτούργησε ως φωτεινή εξαίρεση. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, οι μαθητές δεν αναζήτησαν προβολή, ούτε δημοσιότητα. Αποχώρησαν διακριτικά από το σημείο, θεωρώντας την πράξη τους αυτονόητη. Αν δεν υπήρχαν μαρτυρίες παρευρισκομένων, ο ηρωισμός τους ίσως να μην είχε γίνει ποτέ γνωστός.