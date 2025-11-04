Προωράκι γεννήθηκε αναίσθητο σε ασθενοφόρο στις Σέρρες- Το έσωσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε στις Σέρρες, όταν μια έγκυος γυναίκα έφερε στον κόσμο το μωρό της μέσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθ’ οδόν προς το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Η γυναίκα είχε μεταβεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο. Στο ασθενοφόρο επέβαιναν γιατρός, νοσηλευτής και μαία, οι οποίοι συνόδευαν την ετοιμόγεννη.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι πόνοι του τοκετού επιτάχυναν τη διαδικασία και ο γιατρός μαζί με τη μαία αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον τοκετό μέσα στο ασθενοφόρο.



Το μωρό γεννήθηκε, αλλά αρχικά παρουσίασε κυάνωση και δυσκολία στην αναπνοή. Η ομάδα του ΕΚΑΒ, ο γιατρός, η μαία και ο νοσηλευτής έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Μόλις το ασθενοφόρο έφτασε στο Νοσοκομείο Σερρών, το βρέφος ανέκτησε τις αισθήσεις του και ακούστηκε το πρώτο του κλάμα.



Το νεογνό μεταφέρθηκε αμέσως στο παιδιατρικό τμήμα, όπου τοποθετήθηκε σε θερμοκοιτίδα και παρακολουθείται στενά από τους παιδιάτρους. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, λόγω προωρότητας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω φροντίδα.

