Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Τήλος των 400 κατοίκων – Τι είναι και πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα που την έστειλε στην κορυφή

advertisement

Η Τήλος, το μικρό νησί της Δωδεκανήσου των μόλις 400 κατοίκων, έγινε το επίκεντρο της καινοτομίας και της βιωσιμότητας, καθώς κατέκτησε την Τρίτη όχι ένα, αλλά δύο έπαθλα (πρώτες θέσεις) στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκαν στη Βουδαπέστη..

Η βράβευση αυτή επισφραγίζει την επιτυχία του πρωτοποριακού προγράμματος “Just Go Zero Tilos”, το οποίο προάγει τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και αποτελεί πρότυπο για την κυκλική οικονομία.

Τι είναι το πρόγραμμα “Just Go Zero Tilos”;

Το “Just Go Zero Tilos” είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα που έχει στόχο να μετατρέψει την Τήλο στο πρώτο ελληνικό νησί με μηδενικά απόβλητα. Ξεκίνησε το 2021, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Τήλου με την Polygreen, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση απορριμμάτων, εισάγοντας πρακτικές όπως:

Ανακύκλωση στο 100% των αποβλήτων.

των αποβλήτων. Κομποστοποίηση οργανικών υλικών.

οργανικών υλικών. Επαναχρησιμοποίηση υλικών και μείωση της χρήσης πλαστικών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις του νησιού εκπαιδεύτηκαν ώστε να διαχωρίζουν τα απορρίμματα σε ξεχωριστούς κάδους, ανάλογα με τον τύπο τους. Η συλλογή και επεξεργασία των απορριμμάτων γίνεται με τη βοήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού, ενώ δημιουργήθηκε και κέντρο διαλογής για την αποφυγή της υγειονομικής ταφής.

Πώς εφαρμόζεται στην πράξη;

Η επιτυχία του “Just Go Zero Tilos” οφείλεται στην ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και στην τεχνογνωσία που εισήγαγε η Polygreen. Σήμερα:

advertisement

Το 90% των απορριμμάτων του νησιού επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. Οι οργανικές ύλες μετατρέπονται σε λίπασμα που χρησιμοποιείται στη γεωργία του νησιού. Τα υπολείμματα απορριμμάτων που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν είναι λιγότερο από το 10%.

Παράλληλα, το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στον τομέα του τουρισμού, με τα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις του νησιού να ακολουθούν τις αρχές της μηδενικής σπατάλης. Η ψηφιακή τεχνολογία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς μέσω ειδικών εφαρμογών οι κάτοικοι μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο της ανακύκλωσης.

Τι πρακτικό αντίκτυπο έχει στην τοπική κοινωνία;

Στην Τήλο παράγονται ετησίως 600 τόνοι αστικών αποβλήτων, εκ των οποίων οι 180 είναι οργανικά απόβλητα. Με βάση τον πληθυσμό του νησιού αναλογούν 770 κιλά ετήσιας παραγωγής αποβλήτων ανά κάτοικο.

Πριν την εφαρμογή του Just Go Zero Tilos, 525 τόνοι αποβλήτων, δηλαδή το 87,5% του συνόλου κατέληγαν κάθε χρόνο στον ΧΥΤΑ του νησιού, έναντι του 22,6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Μόλις 60 τόνοι (ποσοστό 10% των συνολικών αποβλήτων) οδηγούνταν προς ανακύκλωση στο ΚΔΑΥ της Ρόδου (τη στιγμή που ο εθνικός στόχος έως το 2025 είναι 55%) ενώ οι υπόλοιποι 15 τόνοι αφορούσαν σε βιοαπόβλητα.

Η επιτυχία του “Just Go Zero Tilos” ανοίγει τον δρόμο για παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης, προάγοντας την ιδέα ότι η κυκλική οικονομία δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά μια ρεαλιστική πρακτική που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και προστατεύει τον πλανήτη.

Δείτε τα βίντεο