Πρωταθλήτρια Ευρώπης η 7χρονη Σοφία Καλισκάμη, η μικρή «βασίλισσα» του σκακιού από τον Πόρο

Η Ελλάδα απέκτησε μια νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και μάλιστα σε ηλικία που τα περισσότερα παιδιά μόλις αρχίζουν να ανακαλύπτουν τα πρώτα τους ενδιαφέροντα. Η Σοφία Καλισκάμη, το μικρό κορίτσι από τον Πόρο, κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης στο σκάκι, εντυπωσιάζοντας με το σπάνιο ταλέντο, τη συγκέντρωση και την ωριμότητα που δείχνει πάνω στη σκακιέρα.

Η νεαρή σκακίστρια συμμετείχε στο European School Chess Championship 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Τρόγκιρ της Κροατίας, και πραγματοποίησε μια ονειρική πορεία στην κατηγορία U7 απέναντι σε αγόρια και κορίτσια από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Σοφία Καλισκάμη ολοκλήρωσε τη διοργάνωση αήττητη, συγκεντρώνοντας 8,5 βαθμούς σε 9 αγώνες, επίδοση που της χάρισε το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Η ψυχραιμία της, η στρατηγική σκέψη και η εντυπωσιακή αντίληψη του παιχνιδιού έκαναν πολλούς ανθρώπους της σκακιστικής κοινότητας να μιλούν ήδη για ένα παιδί με εξαιρετικές προοπτικές.

Παρότι βρίσκεται σε τόσο μικρή ηλικία, η Σοφία έχει ήδη δημιουργήσει ένα αξιοσημείωτο αγωνιστικό βιογραφικό. Το πάθος της για το σκάκι γεννήθηκε μέσα από το οικογενειακό της περιβάλλον και ιδιαίτερα από τη μητέρα της, Ναταλία Μίσκο, η οποία είχε ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το άθλημα και ήταν εκείνη που τη μύησε στον κόσμο των πιονιών, των στρατηγικών κινήσεων και της σκακιστικής σκέψης.

Το ταλέντο της μικρής φάνηκε από πολύ νωρίς. Σε ηλικία μόλις πέντε ετών είχε ήδη καταφέρει να κατακτήσει αήττητη τον τίτλο της πρωταθλήτριας σε δύο κατηγορίες στο πανελλήνιο μαθητικό πρωτάθλημα σκακιού στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας τότε τον θαυμασμό προπονητών και αθλητών.

Σήμερα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Σοφία Καλισκάμη μετρά ήδη περίπου 20 κύπελλα και περισσότερα από 40 μετάλλια από τουρνουά στα οποία έχει συμμετάσχει, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία.

Η μητέρα της 7χρονης πρωταθλήτριας, Ναταλία Μίσκο, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφει πώς ξεκίνησε η αγάπη της μικρής για το σκάκι ήδη από την ηλικία των δύο ετών.

«Όταν ήταν δύο ετών είδε μια σκακιέρα στο σπίτι, η οποία ήταν δική μου. Εγώ έπαιζα παλιότερα σκάκι για διασκέδαση και όχι επαγγελματικά. Από τη στιγμή που την είδε, άρχισε να δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον και καθημερινά με ρωτούσε πώς μπορεί να μάθει. Έτσι ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί κάθε μέρα, αντί να παίζει με τις κούκλες της.

Παίζαμε παντού. Στο σπίτι, σε φίλους, ακόμη και όταν πηγαίναμε βόλτα παίρναμε μαζί τη σκακιέρα. Με αυτόν τον τρόπο μάθαινε όλο και καλύτερα τις κινήσεις και τους κανόνες του παιχνιδιού. Στα 3,5 της χρόνια κατάλαβα ότι το ενδιαφέρον της μεγάλωνε συνεχώς και έτσι την έγραψα σε διαδικτυακό σχολείο σκακιού. Από τότε προπονούνταν καθημερινά με προπονητές και το είχε πάρει πολύ σοβαρά.

Είναι αρκετά δύσκολο να συνδυάζει το σχολείο με το σκάκι, γιατί το πρόγραμμά της είναι πολύ πιεστικό. Οι δάσκαλοί της όμως τη στηρίζουν πάρα πολύ. Της έστελναν καθημερινά ασκήσεις και βιβλία στο σπίτι για να καλύπτει τα κενά της όταν έλειπε λόγω των αγώνων».

Σύμφωνα με τη μητέρα της προπονείται καθημερινά για αρκετές ώρες. «Κατά μέσο όρο κάνει προπόνηση δύο με τρεις ώρες την ημέρα, ενώ τα Σαββατοκύριακα μπορεί να φτάσει ακόμη και τις επτά ώρες. Παράλληλα, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο συμμετέχει και σε κάποιο τουρνουά».

Ο προπονητής της, Παντελής Λυκουριώτης, μιλά για ένα παιδί με «μέταλλο πρωταθλητή», επισημαίνοντας ότι η Σοφία ξεχωρίζει όχι μόνο για το σπάνιο ταλέντο της αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίζεται ακόμη και τις ήττες.

«Στεναχωριέται για λίγο, αλλά αμέσως προχωρά μπροστά. Αυτό δείχνει χαρακτήρα μεγάλου αθλητή», σημειώνει.

Η νέα μεγάλη επιτυχία της στην Κροατία δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική διάκριση, αλλά και μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό σκάκι, που βλέπει ένα νέο παιδί να ανοίγει με τόσο εντυπωσιακό τρόπο τον δρόμο για το μέλλον. Πολλοί μιλούν ήδη για ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα, με τη μικρή πρωταθλήτρια να αποδεικνύει ότι το ταλέντο, η πειθαρχία και η αγάπη για αυτό που κάνει μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και ένα παιδί στην κορυφή της Ευρώπης.