Πρωτοφανής ασυδοσία: Έβαλαν διόδια €10 σε πανέμορφη παραλία της Ελλάδας

Στο ελληνικό καλοκαίρι της ασυδοσίας έχουμε δει πολλά. Οι περιπτώσεις αυθαιρεσιών και αισχροκέρδειας είναι αμέτρητες, αλλά η παραλία Αγιοφύλλι στη Λευκάδα το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Είναι η πρώτη παραλία με διόδια. Σε αυτόν τον ομολογουμένως πανέμορφο κολπίσκο της νότιας Λευκάδας η παραλία είναι δημόσια, αλλά η πρόσβαση σε αυτήν ιδιωτική!

Καθώς κατευθύνεσαι με το αυτοκίνητο προς την παραλία, από τον μοναδικό στενό δρόμο, ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά σου μια καγκελόπορτα και ένα ζευγάρι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, που σου κόβουν το δρόμο και σε ενημερώνουν πως για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου προς την παραλία θα πρέπει να καταβάλλεις το αντίτιμο των 10 ευρώ (εννοείται μόνο μετρητά).

Στην ερώτηση «γιατί;», η απάντηση είναι πάλι η ίδια:

«Για να προχωρήσετε προς την παραλία θα πρέπει να πληρώσετε 10 ευρώ, διαφορετικά πάρτε το καραβάκι που σας πάει από θάλασσα. Αν δεν θέλετε κάντε αναστροφή και φύγετε».

Ποια υπηρεσία ακριβώς προσφέρουν; Κανείς δεν γνωρίζει. «Απευθυνθείτε στο Δήμο», σου απαντούν με απαξίωση. Τυπικά το παρουσιάζουν ως parking, καθώς περίπου 100 μέτρα πιο κάτω υπάρχει ένα χωράφι – άνοιγμα. Παραβλέποντας το γεγονός ότι πουθενά δεν υπάρχει κάποια αναφορά για χώρο parking ή κάποιος τιμοκατάλογος για το κόστος ανά ώρα, το parking – σε όλο τον κόσμο – αποτελεί επιλογή και δεν επιβάλλεται, κόβοντας τον δημόσιο δρόμο.

Επιπλέον επειδή η παραλία είναι μικρή κανείς δεν σου διασφαλίζει πως θα έχει χώρο για να κάνεις το μπάνιο σου. Αλλά το 10 ευρώ θα πρέπει να το πληρώσεις για να διαπιστώσεις ο ίδιος – αργότερα – εάν τελικά θα «βουτήξεις» στο Αγιοφύλλι ή θα επιλέξεις να πας σε άλλη παραλία.

Η πρωτοφανής πρακτική έχει προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις, αλλά δυστυχώς η αισχροκέρδεια και η αυθαιρεσία συνεχίζονται με τον Δήμο – αλλά και τις αρμόδιες κρατικές αρχές ελέγχου – να κωφεύουν παρά τις πολλαπλές καταγγελίες.

Τα σχόλια στην κορυφαία ταξιδιωτική πλατφόρμα Trip Advisor είναι ενδεικτικά…

► «Απο τα 5 αστέρια βαζω 2 μονο και μονο για αυτούς που εχουν καπαρωσει δημόσια παραλια και δρομο. Θέλουν 10 ευρω για να παρκάρεις στον δρομο. Ακομα και πίσω απο την πορτα που εβαλαν για να μην περνάς αν δεν πληρώσεις, έχουν βαλει συρματόσχοινο σε ολο το δρομο στα πλαγια για να μην μπορείς να παρκάρεις οπότε να μην εχεις αλλη επιλογή απο το να τους δώσεις 10 ευρώ. Μονο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό».

► «Το παραμύθι του ιδιωτικού οικοπέδου ΚΑΜΙΑ σχέση δεν έχει με την ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ. Παράνομα υπάρχει η πόρτα, παράνομα ζητούν χρήματα για είσοδο. Το να έχουν καντίνα νόμιμα και να εισπράττουν για αλλη παροχή είναι άλλο. Το να έχουν παρκινγκ και να ζητούν λεφτά άλλο. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Ξυπνάτε κορόϊδα επιτέλους. Κάνετε πλούσιους όλους αυτούς τους εξυπνάκιδες. Εγώ τους μήνυσα πήγα στον Εισαγγελέα και είναι κατηγορούμενοι. Εσεις πληρώστε τους ακόμη. Εσείς που δέχεστε να πληρώνετε τους κάνετε μάγκες».

► «Είναι γελοίο κ αναρωτιέμαι τι μέσο μπορεί έχουν κ τους αφήνει σε λειτουργία. Έχουν κάνει μια δημόσια παραλία κυριολεκτικά ιδιωτική», γράφει κάποιος άλλος.

► «Βαζω 5 αστερια για την παραλια και μονο. Κατ εμε η ομορφοτερη στην Λευκαδα. Απο εκει και περα, αισχος. Εχουνε χτισει πορτα πανω στον ΔΗΜΟΣΙΟ δρομο και δεν σε αφηνουν να περασεις με το ετσι και το θελω. Αρπαχτηκα με την κυρια που σου απαιτουσε να της δωσεις δεκαυρω, για να παρκαρεις…πανω στον δρομο! Κριμα! Και ολα αυτα με την ανοχη των Αρχων του τοπου. Προτιμηστε να πατε με καραβακι».

► «Δε ξέρω για την παραλία γιατί τελικά δεν κατέβηκα ποτέ. Ο λόγος; Πας μέχρι εκεί με το αυτοκίνητο και έχει είσοδο δέκα ευρώ, ναι ναι ναι, για να έχεις πρόσβαση στην δημόσια παραλία . Απαράδεκτο!».

► «Όσο όμορφο είναι το τοπίο με τα καταγάλανα νερά και την παρθένα φύση, τόσο απαράδεκτη και αντιεπαγγελματική η συμπεριφορά των “ανθρώπων” που σε “υποδέχονται” μόλις φτάσεις στην είσοδο. Η “κυρία ” που συναντάς πρώτα, με ύφος χιλίων και καρδιναλίων απαιτεί από σένα 10€ για να αφήσεις το αμάξι στην άκρη ενός δημόσιου δρόμου».

► «Η θάλασσα και το τοπίο είναι υπέροχο αλλά φύγαμε μέσα σε 10λεπτα γιατί το καταστρέφουν οι κλέφτες που έχουν την καντίνα. 10 ευρώ πάρκινγκ, 20 ευρώ ξαπλώστρες και ο καφές μόνο φραπέ ο οποίος είναι νερό. Σκουπίδια πεταμένα κ νομίζουν ότι το μέρος τους ανήκει, σου φέρονται σαν να σου κάνουν χάρη…κρίμα γιατί χαλάνε την φήμη του νησιού».

► «Η θάλασσα όνειρο, τα νερά γαλαζοπράσινα και διάφανα. Γιατί έβαλα 2 αστέρια? Γιατί για να περάσεις τον δρόμο με το αυτοκίνητο να πας στην παραλία σου ζητάνε με το ετσι θέλω 10 ευρω. Και καλα για παρκινγκ. Α. Κλεινουν τον δημόσιο δρομο και απαγορευουν την είσοδο ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ. και Β. Δεν προσφερουν καν το παρκινγκ για το οποιο πληρωσες. Σου λενε ασ το εδω-πανω στον δρομο δλδ- και κατεβα με τα ποδια. Αρα πληρωνεις για μια θεση παρκινγκ που δεν υπαρχει».

► «Τα 5 αστέρια για την παραλία που είναι πανέμορφη, αρκετά παρθενα, και κολυμπάς κυριολεκτικά ανάμεσα στα ψαρια. Απο εκει και περα ΠΡΟΣΟΧΗ. Τυπος σου ζητάει ετσιθελικα να πληρώσεις 10€ οχι απλά για το πάρκινγκ αλλα και για να συνεχίσεις να κατεβαίνεις τον δρόμο. Μη τους κανετε την χαρη. Κανετε αναστροφή και αφηστε το πιο πανω ή πειτε του πως έχετε το δικαιωμα να συνεχισετε τη διαδρομη και πως δεν θέλετε να χρησιμοποιησετε το παρκινγκ τους. Εναλλακτικά καλεστε την αστυνομια. Δεν ειναι το ποσο των 10€, αλλα η αξιοπρεπεια σας που διακυβευεται».

ΠΗΓΗ: ieidiseis