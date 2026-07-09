Πρώτοι σε όλη την Ευρώπη – Μαθητές Λυκείου από την Χίο πήγαν σε Μαθητικό Διαγωνισμό Στατιστικής και γύρισαν με το Χρυσό

Μια σπουδαία διάκριση για την ελληνική εκπαίδευση και τη Χίο πέτυχε το 3ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου, καθώς η ομάδα STARTS κατέκτησε την 1η θέση στον 9ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό Στατιστικής, που διοργανώνεται από τη Eurostat σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 28.832 μαθητές και μαθήτριες από 2.293 σχολεία σε 22 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στην τελική φάση αξιολογήθηκαν συνολικά 74 βίντεο από τις ομάδες που είχαν προκριθεί μέσω των εθνικών διαγωνισμών.

Την ελληνική ομάδα αποτέλεσαν οι μαθητές Σταύρος Βούλγαρης, Δημήτρης Ζαχαρόπουλος και Γιάννης Κόφινας, με υπεύθυνο καθηγητή τον Αθανάσιο Παπαδημητρίου. Η ομάδα είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της μέσω του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Στατιστικής της ΕΛΣΤΑΤ, όπου είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στην Ελλάδα.

Για την ευρωπαϊκή φάση, οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο βίντεο με θέμα «Στατιστικό πορτρέτο – Πώς είναι οι άνθρωποι της χώρας σου;», αξιοποιώντας επίσημα στατιστικά στοιχεία και συγκρίνοντας δεδομένα του παρελθόντος με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή της Eurostat, η οποία ξεχώρισε το έργο της ομάδας STARTS για την κινηματογραφική αισθητική του, την άρτια αφήγηση, τη συγκινησιακή δύναμη, τις εύστοχες μουσικές και οπτικές επιλογές, αλλά και την αποτελεσματική ενσωμάτωση των στατιστικών δεδομένων στην ιστορία που αφηγείται.

Η τελική κατάταξη στην κατηγορία μαθητών 16 έως 18 ετών έφερε την ελληνική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω τις συμμετοχές της Σλοβακίας, της Κύπρου και της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της ελληνικής παρουσίας στον θεσμό.

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2026 στην Εθνική Βιβλιοθήκη «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος» της Σόφιας, παρουσία της Γενικής Διευθύντριας της Eurostat, Mariana Kotzeva, και του προέδρου του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας, καθηγητή Atanas Atanasov.

Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε τυχαία. Ήδη από την πανελλήνια φάση, το 3ο Πειραματικό ΓΕΛ Χίου είχε εντυπωσιάσει, καθώς κατέλαβε όχι μόνο την πρώτη, αλλά και τη δεύτερη και την τέταρτη θέση μεταξύ των λυκείων της χώρας. Μάλιστα, οι δύο ομάδες που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό προέρχονταν και οι δύο από το ίδιο σχολείο, γεγονός που ανέδειξε το εξαιρετικό επίπεδο της εκπαιδευτικής δουλειάς που γίνεται στη Χίο.

Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση που υπογράφει εκ μέρους του σχολείου ο διευθυντής του, Φώτης Μονιούκας:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια το 3ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου ανακοινώνει την κορυφαία διάκριση της ομάδας STARTS στον 9ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής (European Statistics Competition), που διοργανώνεται από τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των χωρών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.

Η ομάδα STARTS, αποτελούμενη από τους μαθητές:

Βούλγαρη Σταύρο

Ζαχαρόπουλο Δημήτριο

Κόφινα Ιωάννη

και με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Αθανάσιο Παπαδημητρίου, εκπροσώπησε την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό τελικό του διαγωνισμού και κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία της, φέρνοντας την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του διαγωνισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 22 ευρωπαϊκές χώρες, 9.096 μαθητικές ομάδες, 28.832 μαθητές και 2.293 σχολικές μονάδες από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή αυτή διάκριση αποτελεί την κορύφωση μιας εξαιρετικής πορείας που ξεκίνησε από τον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Στατιστικής της ΕΛΣΤΑΤ. Στον ελληνικό διαγωνισμό συμμετείχαν 459 μαθητικές ομάδες από όλη τη χώρα, ενώ το 3ο Πειραματικό ΓΕΛ Χίου πέτυχε ένα πρωτοφανές αποτέλεσμα καταλαμβάνοντας την 1η, τη 2η και την 4η θέση πανελλαδικά στην κατηγορία των Λυκείων.

Η επιτυχία της ομάδας STARTS δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη διάκριση για το σχολείο μας. Αποτελεί μια μεγάλη διάκριση για τη Χίο, για τα σχολεία του νησιού μας και για τη δημόσια ελληνική εκπαίδευση συνολικά. Αποδεικνύει ότι η αριστεία, η δημιουργικότητα, η συστηματική προσπάθεια και η αγάπη για τη γνώση μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές μας στην κορυφή της Ευρώπης.

Ιδιαίτερα για τη Χίο, η διάκριση αυτή αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρουν τα σχολεία του νησιού και επιβεβαιώνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα της Χίου μπορεί να πρωταγωνιστεί όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές της ομάδας STARTS, στον υπεύθυνο καθηγητή τους κ. Αθανάσιο Παπαδημητρίου, στις οικογένειές τους και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία.

Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και η διαδρομή προς την κορυφή ξεκίνησε από το 3ο Πειραματικό ΓΕΛ Χίου.

Ο Διευθυντής

Φώτιος Μονιούκας»

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σημειώνει ότι η φετινή πρωτιά αποτελεί συνέχεια των σημαντικών επιτυχιών που καταγράφουν τα ελληνικά σχολεία στον συγκεκριμένο θεσμό τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και δυναμική παρουσία της χώρας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής.

Η νέα αυτή διάκριση δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη επιτυχία για τους τρεις μαθητές και τον καθηγητή τους, αλλά και μια σημαντική αναγνώριση για τη Χίο, αποδεικνύοντας ότι η αριστεία, η δημιουργικότητα και η σωστή καθοδήγηση μπορούν να οδηγήσουν ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο στην κορυφή της Ευρώπης.