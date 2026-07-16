Πρώτοι στον κόσμο οι φοιτητές του Πολυτεχνείου – Η ομάδα AIOLOS NTUA κατέκτησε την κορυφή σε διεθνή διαγωνισμό ανεμογεννητριών

Μία ακόμη σπουδαία διεθνή επιτυχία για την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα πέτυχε η φοιτητική ομάδα «Aiolos NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία κατέκτησε την 1η θέση στη γενική κατάταξη του διεθνούς διαγωνισμού International Small Wind Turbine Contest (ISWTC) 2026, διατηρώντας τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Παράλληλα, η ελληνική ομάδα κατέκτησε και την πρώτη θέση στην κατηγορία «Annual Energy Production» (Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας), επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία της στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου στο Χρόνιγκεν της Ολλανδίας, συγκεντρώνοντας φοιτητικές ομάδες από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Πριν από τον τελικό, οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ντελφτ (TU Delft), όπου συναρμολόγησαν τις ανεμογεννήτριές τους και πραγματοποίησαν δοκιμές στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στην ειδική αεροσήραγγα του πανεπιστημίου, πριν από τις επίσημες μετρήσεις του διαγωνισμού.

Για τη φετινή διοργάνωση, η ελληνική ομάδα ανέπτυξε το καινοτόμο project «Alcyone», το οποίο πήρε το όνομά του από την Αλκυόνη, κόρη του Αιόλου στην ελληνική μυθολογία. Η νέα ανεμογεννήτρια ενσωματώνει μηχανισμό ενεργού ελέγχου κλίσης των πτερυγίων (pitch control), μια προηγμένη τεχνολογία που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της σε συνθήκες χαμηλής έντασης ανέμου, αυξάνοντας σημαντικά την ενεργειακή της απόδοση.

Η πρόταση των Ελλήνων φοιτητών ξεχώρισε ανάμεσα στις συμμετοχές πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, καθώς αξιολογήθηκε ως η πιο αποδοτική, βιώσιμη και τεχνολογικά καινοτόμα λύση. Οι κριτές έλαβαν υπόψη τόσο την ενεργειακή απόδοση της ανεμογεννήτριας όσο και τον σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα των υλικών, τη συντηρησιμότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής της σε ενεργειακές κοινότητες ή απομονωμένες περιοχές.

Η Aiolos NTUA αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες φοιτητικές ερευνητικές ομάδες του ΕΜΠ. Ιδρύθηκε από φοιτητές των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ στη συνέχεια ενισχύθηκε από φοιτητές των Σχολών Χημικών και Πολιτικών Μηχανικών, με κοινό στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μέχρι τώρα έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει μια μικρή ανεμογεννήτρια στην Κύθνο (2023), την ξύλινη ανεμογεννήτρια «Meltemi» (2023) και τον «Zephyros», μια πλήρως τρισδιάστατα εκτυπωμένη ανεμογεννήτρια, με σημαντικά αυξημένη απόδοση (2024).

Ο International Small Wind Turbine Contest θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Κάθε χρόνο καλεί πανεπιστημιακές ομάδες να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να δοκιμάσουν μικρές ανεμογεννήτριες, με στόχο τη δημιουργία αποδοτικών και βιώσιμων ενεργειακών λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν σε απομονωμένες περιοχές και ενεργειακές κοινότητες.

Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του υψηλού επιπέδου των Ελλήνων φοιτητών και της έρευνας που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατάφερε να αφήσει πίσω της κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική καινοτομία μπορεί να πρωταγωνιστεί στη διεθνή επιστημονική σκηνή και να συμβάλλει ουσιαστικά στο μέλλον της καθαρής ενέργειας.