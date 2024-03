Διαφήμιση

Σ’ έναν τελικό που κρίθηκε στην… ισοβαθμία (στα 8.22μ η καλύτερη δική του επίδοση αλλά και του Ιταλού Ματία Φουρλάνι, με τον Μίλτο να έχει 8.15μ. ως δεύτερο άλμα και τον αντίπαλο του 8.10μ.) δεν έδειξε να αγχώνεται καθόλου, κι όταν ο Φουρλάνι τον προσπέρασε στο 4ο άλμα μέσα σε δευτερόλεπτα του πήρε πίσω τη χαρά και το χρυσό μετάλλιο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε ξανά, καθώς στέφθηκε για δεύτερη σερί φορά Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στη Γλασκόβη, φτάνοντας τα 10 μετάλλια, με τον Έλληνα άλτη να αποτελεί τον «βασιλιά» των αλμάτων!

Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής υπερασπίστηκε τον τίτλο του και πριν κλείσει τα 26 του χρόνια φόρεσε ξανά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου, με το άλμα του να φτάνει στα 8.22 μέτρα.

Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Ματία Φουρλάνι που είχε και αυτός επίδοση 8,22 μέτρα, ωστόσο ο Τεντόγλου είχε καλύτερο δεύτερο άλμα σε σύγκριση με τον 19χρονο Ιταλό (8,19 μέτρα έναντι 8,10 μέτρα), ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Τζαμαϊκανός Κάρεϊ ΜακΛάουντ με 8,21 μέτρα, επίδοση που αποτελεί εφετινό ρεκόρ.

Long live the long jump king 👑



🇬🇷's Miltiadis Tentoglou defends his long jump title after a nail-biting battle with 🇮🇹's Mattia Furlani 🤯



8.22m for the gold medal.#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/3YumcRQI5x