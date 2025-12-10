Πυροσβέστες ντύθηκαν Άγιοι Βασίληδες και μοίρασαν δώρα και χαμόγελα σε παιδάκια με καρκίνο

Πυροσβέστες ντυμένοι Άι-Βασίληδες, όπως κάθε χρόνο, ανέβηκαν σε κάθε όροφο με γερανό προκειμένου να δώσουν χαρά σε παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Μέλη του πυροσβεστικού σώματος έφεραν μία δόση γιορτινής μαγείας στα μικρά παιδιά που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, μοιράζοντας χριστουγεννιάτικα δώρα σε ασθενείς που νοσηλεύονται.



Ορισμένοι από τους πυροσβέστες φορούσαν χριστουγεννιάτικα καπέλα και ένας ήταν ντυμένος σαν Άγιος Βασίλης.

Ανέβηκαν στην πρόσοψη του νοσοκομείου για να φτάσουν τα παιδιά που δεν μπορούσαν να βγουν από τα δωμάτιά τους. Ένας πυροσβέστης κατέβηκε με γερανό από πυροσβεστικό όχημα, παραδίδοντας με προσοχή τα δώρα στους μικρούς ασθενείς.

Γονείς και παιδιά στάθηκαν στα μπαλκόνια, παρακολουθώντας το εντυπωσιακό θέαμα με χαμόγελα και ενθουσιασμό. Τα λαμπάκια και η γιορτινή διακόσμηση στην πρόσοψη του νοσοκομείου πρόσθεταν στη μαγική ατμόσφαιρα των ημερών.

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα», δήλωσε ο Μανώλης Παπασάββας, Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».

«Κάθε χρόνο η Πυροσβεστική έρχεται σε εμάς. Δίνει δώρα στα παιδιά με έναν πρωτότυπο τρόπο. Αντλούμε δύναμη από τα παιδιά, γιατί είναι μαχητές της ζωής. Κάποια παιδιά πρέπει να μείνουν στο νοσοκομείο και προσπαθούμε αυτές τις ημέρες να κάνουμε τη διαμονή τους όσο πιο γιορτινή γίνεται».

Οι πυροσβέστες μοίρασαν δώρα στα παιδιά, πολλά από τα οποία ενθουσιάστηκαν με την άφιξη του Άγιου Βασίλη με τόσο εντυπωσιακό τρόπο.



Εθελόντριες χτυπώντας καμπανάκια, προσέθεσαν στη χαρούμενη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές για τους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Ο Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βαγιάς, Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, τόνισε τη συναισθηματική σημασία της εκδήλωσης: «Είναι βαθιά συγκινητικό για εμάς, μεγάλη χαρά που μπορούμε να προσφέρουμε ευτυχία στα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Εκ μέρους όλων των πυροσβεστών, θέλω να μεταφέρω την αγάπη μας στα μικρά παιδιά και τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση».

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος μιας καθιερωμένης παράδοσης, με επισκέψεις πυροσβεστών σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των εορτών, προσφέροντας υποστήριξη και χαρά στα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

