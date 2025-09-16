Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της Αλίκης Βουγιουκλάκης στη Στησιχόρου – Πως είναι το εσωτερικό του και η τιμή πώλησης

Υπάρχει κάτι σχεδόν ποιητικό στο γεγονός ότι ένα σπίτι μπορεί να γίνει τόπος μνήμης — όχι μόνο από πέτρες και έπιπλα, αλλά από ήχους, ασπρόμαυρα χαμόγελα σε φωτογραφίες, αρώματα που έχουν ξεχαστεί στο χρόνο. Το διαμέρισμα της Αλίκης Βουγιουκλάκης στην οδό Στησιχόρου δεν είναι απλά ένα ακίνητο· είναι ένα κομμάτι ψυχής της Αθήνας — ένα σημείο αναφοράς εκείνης της εποχής.

Η Αλίκη αγόρασε το διαμέρισμα το 1962 με τα πρώτα της μεγάλα έσοδα από περιοδεία. Τότε στα ’60, η Αθήνα άλλαζε, η ζωή επιτάχυνε, αλλά είχε ακόμη αυτά τα μικρά κρυφά μυστικά της — μια βεράντα με θέα, ένα σαλόνι φωτισμένο από το φως που έπεφτε από ψηλά, ένα μπουντουάρ που λίγο-λίγο έγινε τόπος σιωπής και προετοιμασίας πριν από πρεμιέρες.

Το διαμέρισμα είχε προβληθεί και στο περιοδικό Γυναίκα το 1968

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το μπουντουάρ της Αλίκης το άφησαν ανέπαφο, ανέγγιχτο και ίδιο όπως το είχε η εθνική μας σταρ. Κατά τα άλλα έγιναν αλλαγές στο σπίτι παρά μόνο αυτό που σας είπα που έμεινε ανέγγιχτο», έχει αναφέρει στο παρελθόν η δημοσιογράφος Νανά Παναγούλια.

Το σπίτι δεν μπήκε αμέσως στο πλήρες ρεύμα της ζωής της Αλίκης· για μερικά χρόνια συνέχισε να μένει με τη μητέρα της στο Μαρούσι, μέχρι που μετά τον γάμο με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το 1965, το διαμέρισμα της Στησιχόρου έγινε το βασίλειό της, το ορμητήριο της.

Μέσα στους τοίχους του σπιτιού αυτού χτυπούσε η καρδιά της ζωής της — όχι μόνο της δημόσιας ζωής της, αλλά της πιο προσωπικής. Το μπουντουάρ της Αλίκης — που, όπως έχουν αποκαλύψει δημοσιογράφοι που μπήκαν πρόσφατα στο εσωτερικό — παραμένει αναλλοίωτο· τα αντικείμενα, τα χρώματα, η αύρα σαν να μην πέρασε ο χρόνος από εκεί.

Όμως δεν έλειψαν οι αλλαγές, οι μετακινήσεις, οι μικρές ανακαινίσεις — οι λεπτομέρειες που προστίθενται στο πέρασμα των χρόνων. Η Αλίκη φρόντισε να δώσει στο σπίτι ένα προσωπικό στίγμα, τόσο μέσα από την επίπλωση και τη διακόσμηση όσο και μέσα από τις στιγμές που έζησε εκεί — τις χαρές με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Λίγο πριν φύγει, ανακαίνισε το διαμέρισμά της· ήθελε να αφήσει πίσω κάτι ακόμα πιο φωτεινό, πιο καθαρό, ίσως πιο απολύτως δικό της. Οι φωτογραφίες της τελευταίας περιόδου την δείχνουν στις γωνιές του σπιτιού που αγάπησε — στο σαλόνι, στο μπουντουάρ, με θέα τα φώτα της Αθήνας που απλώνονταν από ψηλά.

Το κουδούνι δεν έγραφε ποτέ επίθετο παρά μόνο Αλίκη!

Το θρυλικό σπίτι σήμερα πωλείται για δεύτερη φορά, στην τιμή των 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο μεσίτης που έχει αναλάβει, μάλιστα, την πώληση της οικείας της αείμνηστης εθνικής σταρ, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, εξηγώντας ότι «λόγω Αλίκης αλλά και λόγω περιοχής» δικαιολογείται το ύψος της τιμής, καθώς δεν είναι το οίκημα αλλά η ψυχή, ο άνθρωπος πίσω από αυτό που καθορίζει την αξία.

«Είναι μια κομψή πολυκατοικία με μια πάρα πολύ ωραία είσοδο. Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά οι οποίες δίνουν όλες σε μια πολύ μεγάλη βεράντα. Από εκεί έχεις θέα προς Λικαβυττό, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα παριζιάνικο διαμέρισμα. Δεν είναι θέμα τιμής, είναι θέμα ή κτίρια. Το μυστικό με το real estate είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή κτίρια, υπάρχουν οι άνθρψποι που είναι μέσα στα κτίρια ή πίσω από τα κτίρια ή που τα κατοικούν ή που έχτισαν και έφτιαξαν. Εδώ έχουμε το πιο εμβληματικό άτομο στην ιστορία της Ελλάδος από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα και παραμένει. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πάντα σε αυτή την περιοχή υπάρχει ζήτηση. Άλλοι έρχονται για να αφουγκραστούν κατά κάποιον τρόπο την Αλίκη και κάποιοι άλλοι που πάνε για το σπίτι καθαυτό και τίποτα άλλο. Λόγω Αλίκης και περιοχής, είναι ένα σπίτι που αν το άφηνες εκτός ελέγχου να μπει όποιος να ναι, θα είχε ουρά από εδώ έως το Σύνταγμα. Θα κόβαμε και εισιτήριο. Θέλει λίγο προσοχή ώστε να προστατεύσεις και τη μνήμη της Αλίκης και το σπίτι και να μη γίνεσαι ξεναγός» είπε μεταξύ άλλων.