Πώς είναι σήμερα το εργοστάσιο που φτιαχνόταν το ελληνικό αυτοκίνητο Pony

Το Pony δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο, ήταν κομμάτι της καθημερινότητας μιας ολόκληρης γενιάς στην Ελλάδα.

Η NAMCO στη Θεσσαλονίκη κατάφερε να δώσει ζωή σε ένα όχημα που συνδύαζε απλότητα, αντοχή και προσιτή τιμή, κάνοντάς το αγαπημένο σε οικογένειες, αγρότες και νέους οδηγούς που αναζητούσαν ελευθερία στους δρόμους της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Με τις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις και την έξυπνη σχεδίαση βασισμένη στο γαλλικό 2CV, το Pony κατάφερε να κατασκευαστεί σε δεκάδες χιλιάδες μονάδες και να ταξιδέψει σε αγορές από την Ευρώπη μέχρι την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του ως το πιο πετυχημένο ελληνικό αυτοκίνητο.

Ήταν ένα όχημα, σήμα κατατεθέν για την ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία, που δυστυχώς η παραγωγή του σταμάτησε πριν από 40 περίπου χρόνια. Το Pony κατασκευαζόταν στην Ελλάδα από την εταιρεία Namco, το εργοστάσιο της οποίας βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Δεκαετίες μετά την παύση της παραγωγής, ο δημοσιογράφος Βασίλης Σαρημπαλίδης επισκέφτηκε το εργοστάσιο για να δει σε τι κατάσταση είναι σήμερα.

Στο χώρο αυτό βρίσκονται και τα γραφεία της Namco και με την ευκαιρία της επίσκεψής συνάντησε και μίλησε με τον ιδιοκτήτη Πέτρο Κοντογούρη. Κατέγραψε εικόνες που μας ταξίδεψαν πολλά χρόνια πίσω και μας έκαναν να αναρωτηθούμε πού θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε σήμερα, αν η παραγωγή των Pony είχε συνεχιστεί.

Η εικόνα του Pony να διασχίζει χωματόδρομους σε χωριά, να φορτώνεται με προϊόντα στις λαϊκές ή να φιλοξενεί οικογενειακές εξορμήσεις στην εξοχή έχει χαραχθεί στη μνήμη πολλών. Ήταν ένα αυτοκίνητο που, παρότι απλό, έδινε αίσθηση ελευθερίας και αυτονομίας σε μια εποχή που η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα σε μια πιο σύγχρονη καθημερινότητα.

Ακόμη κι αν οι προσπάθειες για την αναβίωση του Pony δεν ευδοκίμησαν, η νοσταλγία παραμένει ζωντανή. Για πολλούς, το μικρό ελληνικό αυτοκίνητο δεν συμβολίζει μόνο μια βιομηχανική επιτυχία αλλά και μια πιο αγνή εποχή.

Δείτε το βίντεο