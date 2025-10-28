Ράγισαν καρδιές στην παρέλαση στο Αγρίνιο: Τυφλός σημαιοφόρος συγκίνησε όλη την Ελλάδα

Ράγισαν καρδιές στη Γαβαλού του Αγρινίου, όπου ο τυφλός μαθητής της Γ’ Γυμνασίου, Ιωάννης Παπαθανασίου, στάθηκε σημαιοφόρος στη μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η στιγμή που ο νεαρός μαθητής ύψωσε τη γαλανόλευκη, πλαισιωμένος από τους συμμαθητές του, προκάλεσε συγκίνηση και υπερηφάνεια σε όσους βρέθηκαν εκεί, αποδεικνύοντας πως η θέληση και η ψυχή μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο

Ο διευθυντής του σχολείου συνεχάρη μεταξύ άλλων τους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα τους συμμαθητές, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, ο Διευθυντής του Σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη τον εν λόγω μαθητή, τους γονείς του, που είναι πάντα συνοδοιπόροι, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης κκ. Φραγκούλη Αλεξάνδρα ΠΕ04.01 ΕΑΕ (Φυσικό) & Σαλάκου Νικολέτα ΠΕ02 ΕΑΕ (Φιλόλογο).

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση.

Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν ότι η συμπερίληψη σαν μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία, πολιτεία). Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες», σημειώνει ο κ. Δανιάς».

Η εικόνα του Ιωάννη Παπαθανασίου με τη σημαία, αποτελεί σύμβολο δύναμης, αποδοχής και ελπίδας, κάνοντας όλη την Ελλάδα να υποκλιθεί στο μεγαλείο του.