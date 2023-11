Advertisement

Η Ρίτα Γουίλσον είναι μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες του Χόλιγουντ, με ελληνικές ρίζες και σύζυγος του εξίσου επιτυχημένου ηθοποιού Τομ Χάνκς.

Η διάσημη καλλιτέχνης μιλά για το Χόλιγουντ, τις ρίζες της από την Ήπειρο και την πίστη της.

Ρίτα Γουίλσον: Το μεγαλύτερο πάθος της είναι το τραγούδι

Η μοναδική και πολυπράγμων Ρίτα Γουίλσον, ηθοποιός, συγγραφέας, παραγωγός μεγάλων επιτυχιών (όπως ήταν οι ταινίες «My Big Fat Greek Wedding» και «Mamma Mia!»), εμφανίστηκε τελευταία φορά στη μεγάλη οθόνη στη δραματική ταινία «Gloria Bell» του Σεμπαστιάν Λέλιο. Το μεγαλύτερο πάθος της είναι το τραγούδι και σε αυτό έχει αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο ως ερμηνεύτρια αλλά και ως στιχουργός.

Ρίτα Γουίλσον: Οι ρίζες της είναι ελληνικές

Η Μαργαρίτα, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, μπορεί να γεννήθηκε στο Λος Αντζελες, αλλά έχει ελληνικές ρίζες. Ο πατέρας της, Χαλίλοβ Ιμπραΐμοβ, γεννήθηκε στην Ξάνθη, στα Πομακοχώρια, και μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου πήρε την απόφαση να αλλάξει το όνομά του σε Αλαν Ουίλσον το 1960, εμπνεόμενος από την οδό στην οποία έμεναν.

Η μητέρα της γεννήθηκε σε ένα παραδοσιακό ελληνικό χωριό, το οποίο σήμερα ανήκει στην Αλβανία. Η Ρίτα μεγάλωσε σε μια ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, είναι αφοσιωμένο μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και αγαπά οτιδήποτε ελληνικό.

Ρίτα Γουίλσον: Ερωτεύτηκε τη φωνή του Χρήστου Μάστορα

«Η Panik Records μου πρότεινε να συνεργαστώ με τον Χρήστο. Όταν μου έστειλαν τη μουσική του, αμέσως ερωτεύτηκα τη φωνή του. Το γεγονός ότι γράφει και μουσική σημαίνει ότι του αρέσουν οι ιστορίες. Πραγματικά μπορεί να κάνει τα πάντα».

Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγετε πλέον μια καλλιτεχνική συνεργασία;

Για μένα παίζει μεγάλο ρόλο η χημεία που έχεις με έναν άνθρωπο. Μερικές φορές γράφω με ανθρώπους που δεν έχω γνωρίσει, ωστόσο από το πρώτο λεπτό που ξεκινάω να γράφω μαζί τους φαίνεται πως ταιριάζουμε. Έτσι ένιωσα όταν γνώρισα τον Χρήστο Μάστορα μέσω Skype. Εχει εκπληκτικό χιούμορ, αλλά και μια πιο σκοτεινή και περίπλοκη πλευρά που δεν κρύβει.

Θα λέγατε ότι είστε αυτό που ονομάζουμε «εύκολος άνθρωπος» τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή σας;

Εξαρτάται από την περίσταση. Πιστεύω πως είμαι εύκολος άνθρωπος, αλλά είμαι και τελειομανής, οπότε δεν εγκαταλείπω εύκολα όταν δουλεύω πάνω σε κάτι. Όσον αφορά τη μουσική, η ιστορία και η λογική σε ένα τραγούδι πρέπει να βγάζουν νόημα, οπότε ψάχνω αυτά τα στοιχεία μαζί με το ανάλογο συναίσθημα.

Όσον αφορά τα κινηματογραφικά πρότζεκτ στα οποία συμμετέχω ως παραγωγός, αρχικά εμπιστεύομαι το ένστικτό μου για να βρω την κατάλληλη ομάδα και να υλοποιήσω το όραμά μου.

Έχετε κάνει δυνατές φιλίες όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο;

Αρκετοί από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω είναι χρόνια συνεργάτες μου. Όταν γράφεις μουσική, είναι μια πολύ προσωπική διαδικασία, οπότε ανοίγεσαι κατευθείαν. Συνήθως, και αν είσαι τυχερός, ο συνεργάτης σού ανοίγεται και αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης.

Αυτή την εμπιστοσύνη ακολουθεί πάντα μια φιλία. Στον χώρο του κινηματογράφου έχω κάνει αρκετές μακροχρόνιες και βαθιές φιλίες. Ο κόσμος πιστεύει πως το Χόλιγουντ είναι επιφανειακό – και υποθέτω πως μπορεί να γίνεται μερικές φορές. Αλλά συμβαίνει και το αντίθετο!

Υπάρχουν πολλοί καλοί, αξιόπιστοι άνθρωποι, αλλά κανείς δεν γράφει γι’ αυτούς. Υποθέτω πως δεν είναι αρκετά ενδιαφέροντες για τα μίντια, αλλά θα έπρεπε να γράψει κάποιος γι’ αυτούς διότι αντιπροσωπεύουν μια αλήθεια.

Υπήρξαν στιγμές στην καριέρα σας που είπατε «δεν θα τα καταφέρω»; Και αν ναι, τι ήταν αυτό που σας έκανε να μην τα παρατήσετε;

Πολλές φορές. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι «δεν θα τα καταφέρω», αλλά έχω ρωτήσει αρκετές φορές τον εαυτό μου αν θέλω να το κάνω αυτό με έναν τρόπο που δεν ήταν από την αρχή αυτός που ήθελα.

Υπάρχουν πολλοί ανειλικρινείς άνθρωποι ή φορές που είσαι μακριά από την οικογένειά σου και αμφιβάλλεις για τον δρόμο στον οποίο βρίσκεσαι. Αλλά δεν άλλαξα ποτέ αυτό που κάνω, οπότε υποθέτω πως είμαι εδώ για να μείνω.

Υπάρχει κάτι που έπρεπε να θυσιάσετε για την καριέρα σας;

Την οικογένειά μου όταν έλειπα για να προωθήσω την καριέρα μου. Δεν μπορείς να είσαι σε δύο μέρη την ίδια στιγμή. Η οικογένεια ήταν ανέκαθεν προτεραιότητα για μένα.

Πώς βλέπετε την κατάσταση στην Ελλάδα πολιτιστικά; Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο καλλιτέχνη που προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματά του στον χώρο; Να μείνει ή να φύγει;

Η Ελλάδα ήταν και θα είναι πάντα μια έμπνευση για μένα. Θα συμβούλευα έναν νέο καλλιτέχνη να πάει όπου τον οδηγεί η καρδιά του. Δεν χρειάζεται όλοι να γίνουν διάσημοι σε παγκόσμιο επίπεδο για να έχουν μια επιτυχημένη καριέρα και να είναι χαρούμενοι.

Για τα πρώτα βήματα θα ρωτούσα τον καλλιτέχνη τι είναι αυτό που θέλει και, μόλις το βρει, τότε να σχεδιάσει το πώς θα φτάσει εκεί. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του όνειρο, γι’ αυτό και κάθε καλλιτέχνης έχει διαφορετική απάντηση σε αυτήν την ερώτηση.

Τι αγαπάτε να κάνετε όταν έρχεστε στην Ελλάδα για διακοπές;

Τα πάντα! Μεγάλωσα σε ένα ελληνικό νοικοκυριό. Η οικογένεια της μητέρας μου είναι από την Ήπειρο. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά μεγάλωσε στη Βουλγαρία. Η Ελλάδα έχει ασύγκριτες φυσικές ομορφιές. Οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί και γεμάτοι πάθος.

Η θρησκεία τι ρόλο παίζει στη ζωή σας; Τι σημαίνει για εσάς να πιστεύετε στον Θεό και τι σας έφερε κοντά Του;

Είμαι Ελληνίδα ορθόδοξη, όπως και ο σύζυγός μου και οι γιοι μου. Ο Θεός είναι κομμάτι της ζωής μου. Προσεύχομαι κάθε μέρα, ευχαριστώ τον Θεό για τη ζωή που έχουμε και ζητάω καθοδήγηση.

Πάντα είχα μια σύνδεση με την Εκκλησία, με έναν πνευματικό τρόπο ζωής. Νιώθω πιο κοντά στον Θεό τώρα, γιατί είναι πιο εύκολο το «let go and let God», κυρίως όταν τα πράγματα φαίνονται ότι είναι εκτός ελέγχου.

Πώς σας αρέσει να διασκεδάζετε;

Μου αρέσει να βρίσκομαι έξω. Κάνω πεζοπορία, κολυμπάω και τον χειμώνα κάνω σκι. Πριν από μερικά χρόνια έκανα κάποια μαθήματα ζωγραφικής και τώρα ασχολούμαι και με αυτό όταν έχω χρόνο. Ταξιδεύω έχοντας μαζί μου ένα μικρό σετ με πινέλα και μπογιές, οπότε συχνά επιδίδομαι σε κάτι δημιουργικό.

Για ποιο χαρακτηριστικό θαυμάζετε τον εαυτό σας και για ποιο, ενδεχομένως, ντρέπεστε;

Είμαι ειλικρινής άνθρωπος, αυτό δεν θα αλλάξει. Είναι πιο εύκολο να είσαι ειλικρινής και με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει να είσαι ειλικρινής με σκληρό τρόπο. Αυτό το κάνει καλύτερα το Ίντερνετ! Για μένα σημαίνει να διάγεις μια αξιοπρεπή ζωή.

Προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το σωστό. Φυσικά, πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση! Είναι και αυτό μια καθημερινή προσπάθεια. Να τρώω καλύτερα, να κάνω γυμναστική καθημερινά, ακόμα και όταν ταξιδεύω, και να διαβάζω περισσότερο.

Πώς βλέπετε το μέλλον σας; Ποια θα ήταν μια ιδανική συνέχεια για εσάς;

Προσπαθώ να μη σκέφτομαι τόσο πολύ το μέλλον. Προσπαθώ να μένω πιο πολύ στο παρόν. Όπως αναφέρεται και στη Βίβλο, «ποιος μπορεί να βάλει στη ζωή του ακόμα μία ώρα με το να ανησυχεί;». Όλοι θέλουμε υγεία για τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας, να έχουμε τη δυνατότητα να κυνηγάμε τον σκοπό μας και να κάνουμε καλό μέσα από δημιουργικές επιλογές και φιλανθρωπία, και να ζούμε με ευγνωμοσύνη.

Υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που περνούν δύσκολα, είτε ψυχολογικά, είτε οικονομικά, είτε με την υγεία τους. Η ζωή που έχω είναι ένα δώρο, το οποίο δεν παίρνω ως δεδομένο. Με αυτό ελπίζω να κάνω κάτι καλό σε αυτήν τη ζωή!