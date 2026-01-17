Ριφιφί: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη μεγαλύτερη ληστεία στα χρονικά της Ελλάδας που έγινε σειρά από τον Τσαφούλια

Η αληθινή υπόθεση του «ριφιφί» του 1992 αποτελεί μια από τις πιο εντυπωσιακές και αινιγματικές ληστείες στην ελληνική ιστορία — και η σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια βασίζεται επακριβώς σε αυτά τα γεγονότα. Ο όρος είχε πρωτοεμφανιστεί στην κινηματογραφική γλώσσα μετά την ομώνυμη ταινία του 1955, αλλά το 1992 πήρε «σάρκα και οστά» με έναν τρόπο που ανέτρεψε όλα τα δεδομένα για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα.

Ήταν παραμονές Χριστουγέννων όταν το υποκατάστημα της τότε Τράπεζας Εργασίας στην οδό Καλλιρόης 19 στον Νέο Κόσμο ξύπνησε σε έναν άλλο.. κόσμο. Όταν οι υπάλληλοι άνοιξαν την τράπεζα το πρωί της 21ης Δεκεμβρίου 1992, βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα πρωτάκουστο: εκατοντάδες θυρίδες είχαν παραβιαστεί και το περιεχόμενό τους είχε κάνει «φτερά».

Το θησαυροφυλάκιο της τράπεζας περιείχε 1.151 θυρίδες πελατών. Από αυτές, οι δράστες επέλεξαν και άνοιξαν με ιδιαίτερη ακρίβεια 301 θυρίδες, αφαιρώντας το περιεχόμενό τους — χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα αντικείμενα και άλλα τιμαλφή. Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δραχμές (περίπου 14–15 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινές τιμές).

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από αυτά που είχαν φύγει μέσα εκεί ήταν ανεκτίμητης αξίας ή αδήλωτα — κάτι που οδήγησε πολλούς πελάτες να μην αναφέρουν πλήρως τις απώλειές τους, φοβούμενοι φορολογικά ζητήματα.

Το στοιχείο που καθιστά αυτή την υπόθεση μοναδική δεν είναι απλώς το ύψος της λείας αλλά ο τρόπος πρόσβασης στο θησαυροφυλάκιο.

Οι άγνωστοι δράστες δεν εισέβαλαν από την είσοδο της τράπεζας ούτε παραβίασαν την πρόσοψη. Αντίθετα, έσκαψαν ένα υπόγειο τούνελ μήκους περίπου 25–30 μέτρων κάτω από την κοίτη του ποταμού Ιλισσού, ξεκινώντας από φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ στην αριστερή όχθη και φτάνοντας ακριβώς κάτω από το υπόγειο όπου βρίσκονταν οι θυρίδες. Το σκάψιμο αυτής της σήραγγας απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό, γεννήτριες, κομπρεσέρ, υποστυλώσεις με χοντρά δοκάρια και ράγες, καθώς και τη μεταφορά των μπάζων με μικρό βαγονέτο έξω από την τράπεζα — μια διαδικασία που έγινε χωρίς να κινήσει υποψίες για εβδομάδες ή και μήνες.

Όταν οι αστυνομικές αρχές ανακάλυψαν το έργο, έμειναν άφωνες από την τεχνική ακρίβεια. Δεν υπήρχαν σαφή αποτυπώματα ή στοιχεία που να οδηγούν με βεβαιότητα σε συγκεκριμένα άτομα, και οι έρευνες μπλόκαραν γρήγορα. Κάποιες κατεστραμμένες θυρίδες εντοπίστηκαν αργότερα σε μια παραλία της Βραυρώνας, υποδεικνύοντας ότι οι δράστες πιθανότατα χρησιμοποίησαν τη θαλάσσια οδό για να διαφύγουν με τη λεία τους.

Πώς μεταδόθηκε η “ληστεία του αιώνα” τον Δεκέμβριο του 1992:

Δεν υπήρξαν σαφή αποτυπώματα ή DNA στον χώρο — οι ληστές είχαν αφήσει σχεδόν κανένα ίχνος.

Στη συνέχεια, οι ανακριτικές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και ανακρίσεις. Το 1994, ένας κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στην κατασκευή του τούνελ και κατονόμασε άλλα άτομα, μεταξύ των οποίων τον υποδιευθυντή της τράπεζας και άλλους συνεργάτες. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα απέσυρε τις καταγγελίες του, και το 1995 όλοι οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν λόγω έλλειψης στοιχείων. Η υπόθεση έκλεισε χωρίς να αποκαλυφθεί ποτέ η ταυτότητα των πραγματικών δραστών.

Παρά τις θεωρίες που κυκλοφόρησαν (από οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο και «μαέστρους» δράστες μέχρι ακόμα και πολιτικές οργανώσεις), οι ίδιοι οι δράστες δεν εντοπίστηκαν ποτέ με βεβαιότητα.

Η Τράπεζα Εργασίας επικήρυξε με 200 εκατομμύρια δραχμές τους δράστες με την ελπίδα ότι κάποιος εμπλεκόμενος θα έδινε πληροφορίες. Κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Αυτό που καθιστά το «ριφιφί» του 1992 τόσο ξεχωριστό και θέμα συζήτησης δεκαετίες αργότερα είναι το γεγονός ότι ήταν ένα οργανωμένο έργο που απαιτούσε υψηλή τεχνική, υπομονή και μυστικότητα, και όχι μια στιγμιαία ένοπλη επίθεση. Η ακρίβεια με την οποία κατασκευάστηκε η σήραγγα, η επιλογή της υπόγειας πρόσβασης αντί την άμεση είσοδο, και το γεγονός ότι οι δράστες εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν πίσω τους αποδεικτικά στοιχεία, έχουν κάνει αυτή την υπόθεση σύμβολο μιας «τέλειας ληστείας» που παραμένει ανεξιχνίαστη.

Η τηλεοπτική σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την περίπλοκη ιστορία στην οθόνη, ζωντανεύοντας όχι απλώς τα γεγονότα αλλά και τα πρόσωπα, τα κίνητρα και τα μυστήρια που περιβάλλουν αυτό το απόλυτο δείγμα εγκληματικής ευφυΐας – και παράλληλα ενός μύθου που συνεχίζει να στοιχειώνει την ελληνική κοινή γνώμη.