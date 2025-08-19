Ο Τζέφρι Χίντον, γνωστός ως «νονός της τεχνητής νοημοσύνης», εκφράζει φόβους ότι η τεχνολογία που βοήθησε να αναπτυχθεί θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στον αφανισμό της ανθρωπότητας – και προειδοποιεί ότι οι «τεχνο-γκουρού» ακολουθούν λάθος προσέγγιση για να το αποτρέψουν.

Ο Χίντον, βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμης των υπολογιστών και πρώην στέλεχος της Google, έχει στο παρελθόν εκτιμήσει ότι υπάρχει 10% έως 20% πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να εξαλείψει το ανθρώπινο είδος. Mιλώντας στο συνέδριο Ai4 στο Λας Βέγκας, την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε σκεπτικός απέναντι στις μεθόδους με τις οποίες οι τεχνολογικές εταιρείες προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν «κυρίαρχοι» απέναντι σε «υποτακτικά» συστήματα AI.

«Αυτό δεν πρόκειται να δουλέψει. Θα είναι πολύ πιο έξυπνα από εμάς. Θα βρουν κάθε τρόπο να το παρακάμψουν», τόνισε.

Τεχνητή Νοημοσύνη που θα μπορεί να χειραγωγεί τον άνθρωπο

Ο Χίντον προειδοποίησε ότι στο μέλλον τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ελέγχουν τους ανθρώπους με την ίδια ευκολία που ένας ενήλικας δωροδοκεί ένα τρίχρονο παιδί με καραμέλα. Ήδη μέσα στο 2024 έχουν καταγραφεί παραδείγματα AI που εξαπάτησαν, παραπλάνησαν ή «έκλεψαν» για να πετύχουν στόχους. Σε μία περίπτωση, μοντέλο AI φέρεται να προσπάθησε να εκβιάσει μηχανικό με πληροφορίες για εξωσυζυγική σχέση που ανακάλυψε σε email, ώστε να μην αντικατασταθεί.

Αντί να επιχειρούμε να καταστήσουμε την AI «υποτακτική» στον άνθρωπο, ο Χίντον παρουσίασε μια εναλλακτική λύση: να ενσωματωθούν «μητρικά ένστικτα» στα μοντέλα, ώστε να «νοιάζονται πραγματικά για τον άνθρωπο» ακόμη και όταν γίνουν πιο ισχυρά και ευφυή.

«Αν είναι αρκετά έξυπνα, θα αναπτύξουν γρήγορα δύο υποστόχους: να παραμείνουν ζωντανά και να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο», εξήγησε. Γι’ αυτό, όπως είπε, είναι κρίσιμο να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση. Ανέφερε το παράδειγμα των μητέρων, που από τη φύση και την κοινωνία έχουν την τάση να φροντίζουν τα παιδιά τους: «Το μόνο παράδειγμα που έχουμε για κάτι πιο έξυπνο που ελέγχεται από κάτι λιγότερο έξυπνο είναι η μητέρα που καθοδηγείται από το μωρό της», είπε.

«Το μόνο καλό σενάριο» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Χίντον παραδέχτηκε ότι δεν είναι σαφές πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί τεχνικά, αλλά υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα των ερευνητών. «Αυτό είναι το μόνο καλό σενάριο. Αν δεν με “γονεϊκοποιήσει”, θα με αντικαταστήσει», σημείωσε. «Αν δημιουργηθούν υπερευφυείς και “στοργικές” AI-μητέρες, οι περισσότερες δεν θα θέλουν να χάσουν το μητρικό τους ένστικτο, γιατί δεν θα επιθυμούν τον αφανισμό μας».

Πηγή: Pagenews.gr